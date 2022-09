Poliisilla vahva epäilys Lempäälän Mattilan koulun murron tekijöistä

Tässä vaiheessa esitutkintaa poliisille ei ole tullut ilmi, että potilastietoja olisi vaarannettu.

Mattilan alakouluun murtauduttiin Lempäälässä elokuun viimeisenä viikonloppuna.

”Koulun tiloihin oli päästy rikkomalla lasi ja töherretty siellä paikkoja. Poliisi tutkii tapausta vahingontekona”, kertoo rikoskomisario Lassi Suoranta Sisä-Suomen poliisista.

Murron jälkeen heräsi huoli oppilaiden henkilö- ja terveystietojen vaarantumisesta, koska myös kouluterveydenhoitajan tiloihin oli murtauduttu. Huoneessa säilytetään lukitussa kaapissa papereita, joissa osassa on henkilötietoja kuten henkilötunnus sekä terveystietoja sisältäviä asiakirjoja.

”Tässä vaiheessa esitutkintaa poliisille ei ole tullut ilmi, että potilastietoja olisi vaarannettu.”

Suorannan mukaan poliisilla on myös käsitys siitä, ketkä ovat olleet murron tekijöitä. ”Epäily on, että kysymys on nuorista alle rangaistusvastuun olevista henkilöistä eli alle 15-vuotiaista. Nuorille on ehkä tullut päähänpisto päästä sinne koulun tiloihin.”