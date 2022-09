Tunnetun kylpylän viereen halutaan rakentaa kerrostaloja Nokialla – Hankkeen vastustajat erittäin huolissaan maaperän mahdollisista saasteista

Vaasan hallinto-oikeus pyysi Nokian kaupungilta vastinetta valitukseen, joka koskee Edenin sataman saastuneiden maiden puhdistamista. Lue tästä, miten kaupunki vastaa valituksessa esiin nostettuihin huoliin.

Nokian Edenin sataman kaavoittaminen kerrostaloasunnoille on herättänyt kiivasta vastustusta. Asiassa on tehty myös virallinen valitus hallinto-oikeuteen.

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta Nokian kaupungilta. Pyyntö liittyy valitukseen, joka on tehty Pirkanmaan ely-keskuksen maaliskuisesta päätöksestä, joka määrittelee, kuinka alueen saastuneet maat puhdistetaan.

Valituksen mukaan kaupunki ei olisi kertonut alueen alkuperäisestä käytöstä eli siitä, että siellä on sijainnut Sattulan saha ja kyllästämö. Kaupungin vastineen laatinut projektiarkkitehti Jorma Hakola kumoaa väitteen toteamalla, että alueen aiempi teollisuuskäyttö on tuotu esiin kaavaselostuksessa. Lisäksi hän toteaa, että nykyinen kaava-alue on puhdistettu kertaalleen 2000-luvun alussa, jolloin kylpylähotellin maamassat on vaihdettu.

Mahdollisia sairastumisia?

Valituksessa väitetään myös, että alueen työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään olisi sairastunut pilaantuneiden maiden vuoksi. ”Kaavoituksen tietoon ei ole tullut ketään, joka olisi sairastunut alueen maaperän takia. Asia on toki mahdollista, mutta vuosikymmenien takaisen syy- ja seuraussuhteen osoittaminen tällaisessa mahdollisessa tapauksessa olisi varsin haastavaa. Valituksessakaan ei tapauksia yksilöidä. Erillistä tiedonantoakaan ei ole kaupungille lähetetty”, kaupungin vastineessa todetaan.

Kantelussa tuodaan esiin myös se, että jätteitä olisi huomattavasti syvemmällä kuin maaperää on tutkittu. Lisäksi siinä huomautetaan, että Nokialla on vielä ihmisiä, joiden tietojen mukaan maahan on upotettu maali- ja myrkkytynnyreitä. Kaupungin vastineessa todetaan, että asia tutkitaan samalla, kun maata kaivetaan pilaantumattomaan maahan asti.

Valituksessa tuodaan esille, että pahimmat myrkyt olisivat olleet hotellin alla ja että sieltä kaivetut maat olisi kasattu alueelle kummuksi. Kaupungin vastineessa sanotaan, että kylpylää rakennettaessa pilaantuneet maat on aikanaan kuljetettu lailliseen vastaanottopaikkaan ja muut perusmaat rakentamisen tieltä on kasattu omalle maalle ”pulkkamäeksi”.

”Asiasta ei tarvitse olla huolissaan, koska puhdistamisen aikana myös kummusta otetaan näytteet ja toimitaan tulosten mukaan. Mikäli pilaantuneisuutta löytyy, niin kumpu puhdistetaan.”

Lisäksi kantelussa vaaditaan, että pilaantunut maa puhdistettaisiin pohjasyvyyteen asti, kuten Häpesuolla tehtiin. ”Pohjasyvyyteen kaivamisen tarkoitus Häpesuolla oli suojella alueelle ulottuvaa Viikinharjun pohjavesialuetta mahdolliselta saastumiselta. Tällä kohdealueella ei ole suojeltavaa pohjavesivarantoa”, todetaan kaupungin vastineessa.

Valituksia myös kaavoituksesta

Valitus ottaa kantaa myös asioihin, joita ely-keskuksen päätös maiden puhdistamisesta ei koske. Siinä huomautetaan esimerkiksi, että kaupunki on ohittanut omakotiyhdistyksen valituksen kaavasta ja että ihmisten tekemiin lausuntoihin ei ole otettu lainkaan kantaa, minkä laillisuutta epäillään.

Kaupungin vastineessa todetaan, että omakotiyhdistyksen kannanottoa ei jätetty virallisena mielipiteen jättöaikana, mutta siihen annettiin kuitenkin vastaus. Lisäksi vastineessa sanotaan, että kaupunki on kirjannut kaikki nähtävillä oloaikana tulleet palautteet sekä tehnyt niistä koosteen ja antanut vastineet.

”Kaavaan kuulumattomia epäolennaisia asioita on saatettu jättää vastaamatta tai todeta, että niillä ei ole vaikutusta kaavaan. Tähän vastaustapaan voivat jotkut osalliset olla tyytymättömiä ja kyseenalaistaa sen, mutta laitonta se ei ole”, kaupungin vastineessa sanotaan.

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen arvioi, ettei valituksella ole käytännössä vaikutusta asemakaavan hyväksymisaikatauluun. ”Kaavassa alueen puhdistus edellytetään valtuuston linjaaman maapoliittisen ohjelman mukaisesti valtioneuvoston alimman ohjearvon mukaisesti”, hän sanoo.

Maapoliittinen linjaus on vuodelta 2018.