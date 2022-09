Katja Luojusta esitetään Ylöjärven valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi

Ylöjärven valtuuston on määrä päättää uudesta puheenjohtajasta lokakuussa.

Ylöjärven kokoomuksen valtuustoryhmä esittää valtuuston puheenjohtajaksi Katja Luojusta. Asia on esillä kaupunginhallituksen kokouksessa 26. syyskuuta ja valtuusto päättää uudesta puheenjohtajasta 10. lokakuuta.

Valtuuston puheenjohtaja Juho Ojares ilmoitti tiistaina 6. syyskuuta luopuvansa valtuuston puheenjohtajan tehtävästä.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Peer Haataja sanoo,että koska alustavasti on ajateltu, että pesti on väliaikainen, tehtävään haetaan kokenutta kunnallispoliitikkoa. Alustavasti on ajateltu, että Ojares on poissa valtuuston puheenjohtajan tehtävästä vuoden ajan.

Luojus on Ylöjärven kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Hän on myös toiminut pitkään hallituksen puheenjohtajana