Saattohoitoa antavan Pirkanmaan hoitokoti aloittaa uuden johtajan haun elokuun lopulla eronneen johtajan tilalle. Haku alkaa ensi sunnuntaina, ja hakuaikaa on 26. syyskuuta saakka. Johtajahausta kertoi ensin Yle.

”Saattohoidosta on oltava osaamista ja kokemusta sillä henkilöllä, joka valituksi tulee. Se on vahva ja tärkeä edellytys”, sanoo Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön väliaikaisen hallituksen puheenjohtaja Markku Virkamäki. Säätiö vastaa Pirkanmaan hoitokodin toiminnasta.

Virkamäki kertoo, että haussa korostetaan myös henkilöstöhallinnon ja sote-palveluiden osaamista sekä johtamiskokemusta. ”Erityisesti on nyt hakemukseen mainittu, että arvostamme kyvykkyyttä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön henkilökunnan, hallinnon ja sidosryhmien kanssa”, Virkamäki sanoo.

Millainen tilanne on hoitokodissa nyt? ”Se on rauhallinen ja eteenpäin katsova. Pirkanmaan hoitokodissa on hyvin ammattitaitoinen, osaava ja saattohoitoon sitoutunut henkilökunta. Viimeisten vuosien myllerrys halutaan jättää taakse.”

Virkamäki kertoo, että hoitokodin henkilökunta ja hallitus tapasivat 26. elokuuta. ”Se oli hengeltään oikein hyvä. Keskustelimme pari tuntia asioista, ja nyt katsotaan selkeästi eteenpäin.”

Hoitokodin johtaja erosi tehtävästään 21. elokuuta. Pirkanmaan hoitokotia on ravistellut johtamiseen ja ilmapiiriin liittyvä kriisi. Aamulehti uutisoi asiasta heinäkuun alussa. Eronnut johtaja Anu Kartovaara on kiistänyt henkilöstöstä esitetyt väitteet kiusaamisesta, häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Myös kolme hoitokotisäätiön hallituksen jäsentä erosi. Pirkanmaan hoitokoti täydensi hallitustaan, ja uusi hallitus toimii väliaikaisena 31. joulukuuta 2022 asti.