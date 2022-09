Vesimaksuista on tullut aiheettomia perintälaskuja Kangasalla – osa ei ole saanut alkuperäistä laskua ollenkaan

Kangasalan kaupungin laskentapäällikkö sanoo, että ongelmat selvitetään asiakkaiden kanssa, eikä ylimääräisiä maksuja peritä. Kesällä vaivanneet järjestelmän vaihtoon liittyneet ongelmat on korjattu.

Aamulehti

Kangasalalainen yrittäjä Päivi Heinonen sai keskiviikkona vesimaksusta perintätoimiston karhukirjeen. Hieman yli 171 euron lasku tuli myös hänen miehelleen. Muistutusmaksua ja korkoa laskussa oli 6,25 euroa. Kyse oli Kangasalan kaupungin vesilaskusta, jossa laskuttajana oli Sarastia.

”Ihmettelimme, ettemme kai ole käyttäneet vettä yli 300 eurolla kun tavallisesti lasku on 130 euroa.”

Sitten Heinoset hoksasivat, että lasku tuli heille molemmille, koska liittymä on molempien nimellä. Ennen tätä Heinosille ei ollut tullut minkäänlaista laskua tai muistutusta.

Heinonen kertoi asiasta Facebookin Kangasala-ryhmässä. Siellä muillakin oli samankaltaisia kokemuksia.

Tiedusteluja tullut

Kangasalan laskentapäällikkö Reetta Kotovaara-Tavasti sanoo, että kaupunki on perjantaina saanut tiedusteluja vesilaskuista. Nyt tietoon tulleet vesilaskujen ongelmat selvitetään asiakkaiden kanssa, eikä heille tule ylimääräisiä kustannuksia aiheettomista maksumuistutuksista.

Kotovaara-Tavastin tietoon on aiemmin tullut joitakin tapauksia, joissa asiakas on saanut perintälaskun, mutta ei alkuperäistä laskua. Näitä on selvitetty ja hänen mukaansa laskut ovat lähteneet, mutta jostakin syystä ne ovat hävinneet matkalla.

Toinen vaihtoehto on, että asiakas on aktivoinut Postin Oma posti -palvelun, johon kirjeet tulevat sähköisesti. Jos palvelu ei ole ollut käyttöönoton jälkeen aktiivisessa käytössä, on posti voinut jäädä huomaamatta.

Kotovaara-Tavasti sanoo, että palvelun käyttöönottoa kaupungin laskuille toivottiin, ja se tuli käyttöön vuoden 2021 lopulla.

Vaihto toi ongelmia

Päivi Heinonen sanoo, että asia ärsytti ehkä tavallista enemmän, koska hänellä on kesän ajan ollut ongelmia äitinsä tehostetun palveluasumisen maksujen kanssa. Ne alkoivat järjestelmän vaihdon jälkeen.

Suoraveloitussopimus piti tehdä kolmesti, ennen kuin se onnistui. Sama lasku tuli kesän aikana useaan kertaan. Kesän aikana karhuttiin myös laskua, josta alkuperäistä laskua ei ollut tullut. Syyskuussa laskutus on alkanut toimia.

Kotovaara-Tavasti kertoo, että keväällä ja alkukesästä joillekin asiakkaille on lähtenyt sama lasku tai suoramaksu­ilmoitus useampaan kertaan. Nämä ongelmat ovat liittyneet talousjärjestelmän vaihtoon ja ne on selvitetty. Vastaavia ongelmia ei ole tullut tietoon kesän jälkeen.

Heinä–elokuussa sadoista terveyskeskusmaksuista on lähtenyt maksumuistutus ilman alkuperäistä laskua. Kotovaara-Tavasti sanoo, että toimintatavoissa ja ohjeistuksessa ollut virhe on nyt korjattu. Perintäyhtiön kanssa on sovittu, että heidän asiakaspalvelunsa neuvoo asiakkaita ja kertoo, ettei aiheettomista maksumuistutuksista tule ylimääräisiä kuluja.

Selvittäminen hankalaa

Heinonen kokee, että asioiden selvittäminen on ollut vaikeaa järjestelmän vaihdon jälkeen.

”Sarastiaan on vain maksullinen numero, johon en periaatteesta soita, koska ne maksavat hirveästi. Sinne ei oikein voinut lähettää sähköpostia. Pankkitunnuksilla olisin voinut tehdä valituksen, mutta minulla ei ole äidin pankkitunnuksia ja omilla sitä ei voinut tehdä.”

Kotovaara-Tavastin mukaan laskun sisältöä koskevat tiedustelut kuuluvat Kangasalan kaupungille. Esimerkiksi maksuaikaan ja laskukopioihin liittyvät asiat ohjataan Sarastian asiakaspalveluun. Hän sanoo, että perintäyhtiöltä maksumuistutuksen saaneen asiakkaan pitäisi käyttää kirjeessä mainittuja yhteydenottotapoja.