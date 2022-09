Taysin leikkausaika peruttiin viime hetkellä: Onko sairaalassa pulaa vuodepaikoista? Näin ylilääkäri vastaa

Vuodeosastopaikkojen tilanne on viime keväästä lähtien ja erityisesti kesän ajan ollut ajoittain huono niin perusterveydenhuollon vuodeosastoilla kuin erikoissairaanhoidossa, sanoo Taysin vs. johtajaylilääkäri Eija Tomás.

Aamulehden lukija viestitti, että Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa perutaan leikkauksia alle vuorokauden varoitusajalla, koska vuodepaikkoja ei ole.

Kysyimme vs. johtajaylilääkäri Eija Tomásilta, perutaanko Taysissa nyt leikkauksia vuodepaikkojen puutteen takia. Tomás vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Pitääkö tieto peruutuksista paikkaansa?

”Yksittäisiä leikkauksia on valitettavasti jouduttu ja joudutaan joskus perumaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Perumisen syy tällöin useimmiten on joko potilaan tai leikkaavan lääkärin äkillinen sairastuminen, ruuhkatilanne päivystysleikkauksissa tai edellisen leikkauksen arvioitua pidempi kesto. Useimmiten, kun leikkausaikaa joudutaan siirtämään, se tapahtuu muutaman viikon tai vähintäänkin muutaman päivä varoajalla.”

Mikä tilanne vuodepaikkojen kanssa tällä hetkellä on?

”Vuodeosastopaikkojen tilanne on viime keväästä lähtien ja erityisesti kesän ajan ajoittain ollut huono niin kuntien perusterveydenhuollon vuodeosastoilla kuin erikoissairaanhoidossa. Kesän jälkeen tilanne on nyt jonkin verran helpottanut, kun suljettuja vuodeosastopaikkoja on pystytty avaamaan.”

Miksi vuodepaikkoja ei ole ollut? Liittyykö tämä hoitaja- tai henkilöstöpulaan? Kuinka pitkään tilanne on jatkunut?

”Vuodeosastopaikkoja on jouduttu sulkemaan niin kuntien perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa eri syistä keväästä lähtien, viimeisimmäksi henkilökunnan kesälomien vuoksi. Meillä on edelleen myös sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita.”

Koskeeko tilanne erityisesti joitain tiettyjä leikkauksia?

”Ei-kiireellisiä eli elektiivisiä leikkauksia on jouduttu perumaan ja siirtämään kaikilla leikkaavilla erikoisaloilla viime kevään ja menneen kesän aikana, ja kaikkien erikoisalojen päivystys ja kiireellinen leikkaustoiminta on hoidettu. Kuten aikaisimpinakin kesinä, myös viime kesänä päiväkirurgiset toimenpiteet olivat tauolla.”

Onko helpotusta tilanteeseen luvassa nyt, kun kesälomakausi on ohi?

”Tilanne nyt syksyllä on jonkin verran helpottanut. Toisaalta valtakunnallisesti meillä kuitenkin on vielä ratkaisematta hoitajajärjestöjen sopimustilanne.”

Juttuvinkissä kerrottiin, ettei peruutuksen yhteydessä potilaalle ole annettu uutta aikaa tai mitään muutakaan tietoja tilanteesta. Onko tämä ihan normaalia, ja miksi ei ole annettu?

”Yleensä annamme potilaalle leikkausajan peruuntumisen tapahtuessa. Aina se ei syystä tai toisesta kuitenkaan ole mahdollista, ja silloin potilas saa uuden ajan niin pian kuin mahdollista, tavallisimmin muutaman päivän kuluessa.

Entä millainen Acutan tilanne on nyt? Onko tilanne helpottanut lainkaan kesästä?

”Acutan tilanne on jonkin verran parantunut kesästä, jolloin jatkohoitopaikkatilanne oli selvästi huonompi. Aamuisin Acutassa on noin kymmenkunta vuodeosastopaikkaa odottavaa potilasta, jotka eivät ole edellisenä päivänä päässeet siirtymään jatkohoitoon.”

”Acutan kävijämäärissä sinänsä ei ole ollut nousua. Valkeakosken yöpäivystys avattiin suunnitellusti elokuun lopussa.”