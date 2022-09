Tätä kaikkea on tulossa Lempäälän asuntomessu­alueelle: ensimmäiset tontit tarjolle ensi vuonna, lähistölle hotelli ja junaseisake – sijainti herättänyt kysymyksiä

Vuoden 2026 asuntomessut rakennetaan Lempäälän Saikkaan Helsingin ja Tampereen välisen moottoritien kylkeen. Tulevaisuudessa alueelle tavoitellaan 350:tä asukasta ja mahdollisesti jopa junaseisaketta. Myös Ideaparkin suurien suunnitelmien on tarkoitus valmistua asuntomessuihin mennessä.

Aamulehti

Lempäälän Saikkaan rakennettavan asuntomessualueen valmistelu on alkanut, ja ensimmäisten tonttien on määrä tulla kilpailutukseen ensi vuonna. Vuoteen 2026 mennessä Ideaparkin läheisyyteen on syntymässä noin 12 hehtaarin alue, jossa asuu tulevaisuudessa noin 350 asukasta. Alueelle tulee myös koulu ja päiväkoti.

Lue lisää: Lempäälä saa vuoden 2026 asuntomessut Ideaparkin naapuriin – Tältä alue näyttää nyt

Asuntomessualueen suunnitelmista, aikataulusta ja toteutuksesta kertoivat torstaina projektipäällikkö Pekka Seppänen, Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio sekä Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainiola.

Tällä hetkellä asuntomessualueeksi suunniteltu alue on kukkaniittyä.

”Paljon on tullut kysymyksiä siitä, miten asuntomessualue tuli tällaiselle ehkä vähän poikkeukselliselle sijainnille”, Seppänen sanoo. Saikka valikoitui asuntomessualueeksi teeman vuoksi. Teemana on ilmastopositiivisuus.

Seppäsen mukaan teemaan voidaan tarttua eri tavoin. ”Paljolti huomio keskittyy siihen, mistä rakennetaan ja mistä siihen otetaan energia, mutta tosi iso asia on se, mihin rakennetaan.”

Saikassa Ideaparkin palvelut ovat lähellä ja julkisen liikenteen käyttäminen helppoa. Henkilöautoa ei välttämättä tarvita alueella asumiseen, mutta myös autolla liikkuminen on moottoritien läheisyyden vuoksi mahdollista.

Ilmastopositiivisuuden lisäksi teemoina ovat myös yhteisöllisyys ja elämyksellisyys.

Lähijunaseisake mahdollinen

Kunnanjohtaja Heidi Rämön mukaan myös lähijunaseisake on yksi mahdollisuus tulevaisuudessa.

”Meidän tavoitteenamme on saada Saikan yhteyteteen, Hakkarin–Vanattaran välille seisake pääradalle. Se vaatii tietyn määrän asukkaita. Asuntomessut on hyvä väline: alue rakentuu yhdellä kertaa tietyn aikataulun sisään.”

Asuntomessualueen rakentaminen voisi aikataulun mukaan alkaa vuonna 2025. Messuteema eli ilmastopositiivinen rakentaminen huomioidaan rakentajien valinnassa. Asuntomessutalojen rakentajina on usein tavallisia perheitä, ja tonttien kilpailutuksessa huomio kiinnitetään hakemuksen nopeuden sijaan sen laatuun.

Koulun rakentaminen on määrä aloittaa jo vuotta aiemmin, vuonna 2024.

Kokonaisuudessaan Lempäälän asuntomessualue tulee arvion mukaan maksamaan kunnalle 2,1 miljoonaa euroa ja työllistää 7,5 henkilötyövuoden verran. Jos kuluista vähentää alueen tulot, joita on noin 0,75 miljoonaa euroa, nettotulokseksi jää 1,35 miljoonaa euroa. Arviot eivät sisällä alueen rakentamisen kustannuksia tai tonttimyynnistä saatavaa tuloa.

Arvion mukaan messut itsessään tuovat Lempäälään noin 7–12 miljoonan euron tulot.

Jo hyväksytty asemakaava vaatii pienen asemakaavamuutoksen, jolla lisätään omakotitontteja alueella.

Myös Lempäälän Ideaparkin suunnittelemien uimahalli-kylpylän, hiihtopuiston, elokuvateatterin ja hotellin on tarkoitus valmistua vuoden 2026 asuntomessuihin mennessä. Uimahalli-kylpylän ja hiihtopuiston on toimitusjohtaja Visa Vainiolan mukaan määrä valmistua 1,5 vuoden päästä. Hotelli ja elokuvateatteri on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2024 mennessä.

Uutinen päivittyy.