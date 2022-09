Kangasalla maastopalo erittäin vaikeakulkuisessa maastossa – palo kytenyt jo päiviä, perille ei pääse edes mönkijällä

Aamulehti

Kangasalan Sahalahdella palaa maastoa kahdessa paikassa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen savuhavainnosta ennen aamuyhdeksää torstaina.

Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen kertoo ennen puolta päivää, että palo on erittäin hankalakulkuisessa maastossa, ja kohteeseen on yritetty päästä mönkijällä. Ensimmäinen jalkapartio on päässyt palopaikalle.

”Mönkijällä ja jalkapatikalla tehdään letkulinjaa, mutta mönkijältä on matkaa vielä yli puoli kilometriä”, Olkkonen kertoo.

Olkkosen mukaan paikalla on sopimuspalokunnalta droneyksikkö, jonka avulla yritetään havainnoida reittiä letkulinjalle. Lisäksi paikalla on pelastuslaitokselta kaksi sammutusyksikköä, säiliöyksikkö ja maastoajoneuvo.

Palopaikka on Olkkosen mukaan Vennajärven lähistöllä Tampereen suunnasta tullessa ennen Sahalahden keskustaa.

”Sellaista vanhempaa hakkuu- ja kivikkoaluetta ja suoaluetta. Siellä on välillä nostettu mönkijää suosta ajouralle.”

Samalta alueelta on tullut hälytyksiä jo aiempina päivinä, mutta pelastuslaitos ei ole pystynyt paikantamaan savun lähdettä.

”Olemme viikon päivät käyneet sitä savua haistelemassa, mutta kohdetta ei ole löytynyt. Nyt pääsimme päiväsaikaan paikantamaan sitä.”

Palopaikalle päässeen partion mukaan maastoa palaa kahdessa kohdassa, mutta leviämisvaaraa ei ole, koska maasto on niin kosteaa. Palomestarin mukaan operaatio tulee kestämään useita tunteja.