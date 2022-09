Kannabiskasvi rehotti suositun ulkoilureitin varrella Nokian keskustassa – Poliisin mukaan joku on istuttanut kasvit tarkoituksella

Poliisi kävi poistamassa kasvit ja pyrkii selvittämään niiden kasvattajan.

Nokian keskustan tuntumasta, Viikinharjulla kulkevan suositun kävelyreitin varrelta löytyi keskiviikkona kaksi kannabiskasvia.

Nokian Uutiset kävi paikalla ja otti kasvien ulkonäön ja voimakkaan tuoksun perusteella yhteyttä poliisiin.

Kannabiskasvit kasvoivat näkyvällä paikalla valotolpan juurella.

Poliisipartio kävi keskiviikkona iltapäivällä tarkastamassa tilanteen. Poliisin mukaan asiasta ei ole epäilystä, vaan kyseessä on kaksi varsin hyvässä kukintovaiheessa olevaa kannabiskasvia.

”Kasvit on nyt poistettu. Ne hävitetään asianmukaisesti, ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan selvittämään myös kasvattajan”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Marko Peltonen Sisä-Suomen poliisista.

Peltosen mukaan keskusrikospoliisi hävittää kaikki huumausaineet Suomessa.

Kannabiskasveja löytyi luonnosta jo toistamiseen viikon sisällä Tampereen seudulla. Viime sunnuntaina Pirkkalan Killon alueen metsistä löytyi neljä kannabiskasvia, kertoo Pirkkalainen.

Löytyy yllättävän usein

Peltonen kertoo, että vastaavia tapauksia tulee Peltosen toimialueella eli Nokian, Ylöjärven ja Pirkkalan alueella vastaan muutamia kertoja kesässä. Peltosen mukaan on lähes varmaa, että kasvit on laitettu kasvamaan Nokialla lenkkipolun varteen tarkoituksella.

”Tavallisesti kasveja on kuitenkin laitettu kasvamaan vähän syrjemmälle maastoon, harvemmin niitä löytyy näin läheltä kaupungin keskustaa”, hän jatkaa. Peltonen arvioi, että teon motiivina on saada huumausainetta, mutta häivyttää ja piilottaa viljely muun kasvillisuuden sekaan.

Peltosen mukaan on tärkeää, että tällaisista havainnoista ilmoitetaan aina poliisille. Ilmoitus kannattaa tehdä silloinkin, vaikkei olisi aivan varma, onko kyseessä kannabiskasvi.

”Kannabiksen viljeleminen ja kasvattaminen on aina poliisiasia. Me käymme sitten tarkastamassa tilanteen ja hoidamme asian siitä eteenpäin.”

Peltonen kertoo, että kannabiskasvin viljely on huumausainerikos. Viljelmän laadusta riippuen kyse voi olla myös törkeästä huumausainerikoksesta. Huumausainerikoksesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Törkeästä huumausainerikoksesta rangaistus on vähintään yksi tai enintään kymmenen vuotta vankeutta.