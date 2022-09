UPM Raflatac hakee lupaa nestekaasun käyttöön Tampereella – Moni Pirkanmaalla toimiva yhtiö etsii maakaasun korvaavia energialähteitä

Maakaasun hinta on moninkertaistunut sen jälkeen, kun maakaasun tulo Venäjältä Suomeen loppui toukokuussa.

UPM Raflatac valmistaa Tampereella tarramateriaaleja. Kuva on otettu marraskuussa 2016.

Aamulehti

Moni Pirkanmaalla toimiva yhtiö on ryhtynyt etsimään korvaavia energialähteitä maakaasun tilalle. Maakaasun hinta on moninkertaistunut sen jälkeen, kun maakaasun tulo Venäjältä Suomeen loppui toukokuussa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilla on nähtävillä kemikaalien ja kaasujen käsittelyyn liittyvät hakemukset ja päätökset. Listan mukaan kuusi Pirkanmaalla toimivaa yhtiötä on hakenut kesän aikana lupaa nestekaasulaitteiston rakentamiseen. Osa hakemuksista on jo saanut myöntävän päätöksen.

Viimeisimpänä hakemuksen on laittanut vireille Tampereella toimiva UPM Raflatac. Hakemus on parhaillaan nähtävillä Tukesin nettisivuilla, ja siihen voi jättää muistutuksia 16. lokakuuta asti. UPM Raflatacin hakemuksesta kertoi ensin Yle.

Tarramateriaaleihin keskittyvän UPM Raflatacin tehtaalla käytetään parhaillaan maakaasua, joka halutaan korvata nestekaasulla ja kevyellä polttoöljyllä. Energiaa käytetään tehtaalla höyryn valmistuksessa, kiinteistön lämmityksessä ja varsinaisessa tuotantoprosessissa.

UPM Raflatacin lisäksi lupaa nestekaasulaitteiston rakentamiseen on haettu esimerkiksi Metsä Boardin kartonkitehtaalle Hämeenkyrössä ja Nokian Kolmenkulmassa toimivalle koirien kuivaruokatehtaalle Vafo Finlandille.

Myöntävän päätöksen Tukesilta ovat kesän aikana ehtineet saada Ikaalisissa toimiva Purso oy:n sulattamo, Kangasalan Sahalahdessa sijaitseva Saarioisten tehdas ja kuitupohjaisia materiaaleja valmistavan Ahlstrom-Munksjön tehdas Tampereella.