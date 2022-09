Valtionyhtiö Neova aloitti uudelleen turpeen energiantuotannon kesällä koko Suomessa maan energiahuollon turvaamiseksi. Sen asiakkaisiin kuuluva Tampereen sähkölaitos kertoo varautuvansa turpeen energiakäyttöön Naistenlahti 3-biovoimalaitoksessa tulevana talvena.

Aamulehti

Valtionyhtiö Neova eli entinen Vapo aloitti uudelleen turpeen energiantuotannon kesällä koko Suomessa maan energiahuollon turvaamiseksi. Neovan asiakkaisiin kuuluva Tampereen sähkölaitos kertoo varautuvansa turpeen energiakäyttöön tulevana talvena.

Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo, että vaikka turve on varapolttoaine Tampereen sähkölaitoksen Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksessa, sen käytöstä tehdään aina erillinen päätös. Uusi voimalaitos voi käyttää tarvittaessa enimmillään 70 prosenttia turvetta.

Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen koeajot alkavat lokakuussa ja arvioiden mukaan laitos tulee tuotantokäyttöön loppuvuodesta.

”Meillä ei ole tarkoitus käyttää tulevaisuudessa ollenkaan turvetta, se on vain varapolttoaineena energiakriisin aikana”, Laitinen korostaa.

Energiaturpeen tuotantoa jouduttiin elvyttämään kesällä, sillä venäläinen tuontihake ja energiapuu pitää korvata kotimaisella tuotannolla. Voi olla, että kotimainen energiapuu ei yksin riitä. Sen rinnalle saatetaankin tarvita turvetta.

”Koko energiateollisuus on toimialana ajanut turpeen käyttöä alas viime vuosina. Turve on korvautunut metsähakkeella ja nyt olemme varautuneet siihen, että jos siitä tulee pulaa, meillä on turve varalla”, Laitinen kertoo.

Mikä? Turpeen energiakäyttö Energiaturve on kotimainen polttoaine, joka on korvannut ennen kaikkea ulkomaisia tuontipolttoaineita kuten kivihiiltä ja öljyä. Viime vuosina sen käyttö on vähentynyt päästöoikeuden hinnan kasvun sekä turveveron korotuksien myötä. Nykyään turvetta käytetään pääasiassa varavoimana. Energia-ala toivoo valtion kompensoivan päästökaupan kallistumista tai alentavan turpeen verotusta. Turpeesta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat suuret. Polttoturpeen hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin kivihiilen ja ruskohiilen. Hallitusohjelmassa on linjattu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Valtionyhtiö Neova aloitti kesällä uudelleen turpeen energiantuotannon eri puolilla Suomea maan energiahuollon turvaamiseksi. Pirkanmaalla tuotanto käynnistyi Parkanossa ja Ikaalisissa.

Turvetta käytetään voimalaitoksen koeajoissa

Laitinen kertoo, että marraskuusta alkukevääseen asti turvetta käytetään myös uuden Naistenlahden voimalaitoksen tuotannollisissa koeajoissa, joilla varmistetaan, että laitoksen kattila ja polttoaineen syöttölaitteet toimivat kuten pitää.

”Vaikka sähkölaitoksen pihoissa saattaa näkyä turveautoja, se ei tarkoita, että sähkölaitos alkaa jatkuvasti turvetta käyttämään. Käyttö liittyy voimalaitoksen koeajoihin, jota kestävät turpeen osalta joitakin viikkoja.”

Viime vuonna sähkölaitoksen kaukolämmöstä yli 16 prosenttia tuotettiin turpeella, sillä vanhassa Naistenlahti 2 -voimalaitoksessa ei voinut käyttää enempää metsähaketta. Uusi Naistenlahden voimalaitos toimii myös ilman turvetta.

Laitinen kertoo, että turvetta voidaan teoriassa käyttää myös Hervannan lämpövoimalassa, mutta toistaiseksi siinä on käytetty biopolttoaineita.

Tuotantoa myös Pirkanmaalla

Valtionyhtiö Neova ehti kertoa jo viime vuoden marraskuussa, ettei se enää tuota energiaturvetta Suomessa. Tuotantovalmiutta päätettiin kuitenkin pitää yllä poikkeustilanteita varten.

Maaliskuussa Neova tiedotti, että energiaturpeen tuotanto käynnistetään kesällä Suomen energiahuollon turvaamiseksi.

Pääasiassa Neovan energiaturpeen tuotanto käynnistyi Itä-Suomessa, jossa energiapuusta on ollut pulaa. Tuotantoa käynnistettiin kuitenkin myös muualla Suomessa. Pirkanmaalla Neova työllistää tuotannon käynnistymisen myötä suoraan kymmeniä ihmisiä, kertoo Neovan turvetuotannon johtaja Pasi Rantonen.

Pirkanmaalla energiaturvetuotantoa käynnistettiin pääasiassa Pohjois-Pirkanmaalla Parkanossa ja Ikaalisissa.

Rantosen mukaan tuotanto päätettiin käynnistää uudelleen, sillä kysyntää riitti. Yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa kaupungit, jotka käyttävät kaukolämpöä.

Yksi kuutio puuhaketta vastaa noin kahta kuutiota jyrsinturvetta. Turve on siis hyötysuhteeltaan puuta kehnompaa. Kotimainen puuhake ei kuitenkaan välttämättä riitä korvaamaan Venäjän-tuontia.

”Tilanne energiamarkkinoilla on nyt hektinen, ja tulevaisuudesta on vaikea sanoa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kesällä 2023 tuotamme Pirkanmaalle enemmän energiaturvetta kuin tuotimme tänä kesänä. Tämän kesän lopulliset määrät selviävät lokakuun loppuun mennessä”, Rantonen arvioi.