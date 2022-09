Nuoria houkutellaan nyt töihin uudella mallilla, jossa palkka nousee näyttöjen perusteella – Näin se otetaan käyttöön Nokian Renkailla

Uuden oppisopimusmallin on tarkoitus houkutella alalle alle 18-vuotiaita nuoria uuden palkkamallin avulla. Palkka nousee sitä mukaa kun osaaminen kehittyy. Aikaisemmin alalla ei ole hyödynnetty nuorille opiskelijoille suunnattuja oppisopimuksia. Pirkanmaalla hankkeessa ovat mukana Nokian Renkaat ja oppilaitoksena ammattiopisto Tredu.

Aamulehti

”Tässä pitää tietää mitä tekee, jo pienellä virheellä voi pilata koko tuotteen”, toteaa Nokian Raskaiden Renkaiden operaattori Kimmo Nieminen esitellessään ristikudosrenkaan kokoonpanokonetta Nokian Renkaiden tehtaalla torstaina.

Nieminen valmistaa Raskaiden Renkaiden -tuotantoyksikössä muun muassa metsäkonerenkaita ja kaivosrenkaita. Henkilöautonrenkaita valmistetaan tehtaan toisessa valmistusyksikössä.

Täällä myös ammattiopisto Tredun opiskelijat saattavat työskennellä ensi vuonna Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton kehittämän uuden oppisopimusmallin ansiosta. Uusi ammatillisen perustutkinnon oppisopimusmalli on kehitelty yritysten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä.

Mallin on tarkoitus houkutella työntekijäpulasta kärsivälle kemianteollisuuden alalle alle 18-vuotiaita nuoria ja samalla kasvattaa nuorten osaamista yritysten vaatimuksia vastaaviksi, kertoo Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Anni Siltanen.

”Ammatillinen perustutkinto ei aina vastaa yritysten tarpeita. Monesti yritykset joutuvatkin tavallaan kouluttamaan nuoren uudelleen työhön, kun he palkkaavat tämän suoraan oppilaitoksesta. Nyt ajatuksena on vastata tähän kouluttamalla nuoria suoraan yrityksissä”, Siltanen sanoo.

Kehittyessään nuoret voivat päästä työskentelemään myös Raskaiden Renkaiden kokoonpanossa.

Mikä? Kemianteollisuuden uusi oppisopimusmalli Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ovat osana alan työehtosopimusta kehittäneet uuden ammatilliseen perustutkintoon tähtäävän oppisopimusmallin toisen asteen koulutukseen. Suunnattu alle 18-vuotiaille ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Eroaa tavallisesta oppisopimusmallista: tiiviimpi yhteistyö oppilaitoksen ja yrityksen välillä, molemmat sitoutuneet kehittämään mallia yhdessä. Uusi palkkamalli, jossa palkka nousee opintojen edistymisen aikana suoritettujen näyttökokeiden perusteella. Mallia markkinoidaan loka-marraskuussa oppilaitoksissa ja siihen voivat jo hakea mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat. Se otetaan yrityksissä käyttöön talvella 2023. Ensimmäinen vuosi opinnoista suoritetaan oppilaitoksessa, toinen ja kolmas vuosi mahdollisimman tiiviisti yrityksessä sopimuksen mukaan. Pilottivaiheessa mukana neljä kemianteollisuuden yritystä eri puolilla Suomea: Nokian Renkaat (Nokia), Kemira (Oulu, ehkä tulevaisuudessa Sastamala), Neste (Porvoon jalostamo), ja Umicore (Kokkola). Ne tekevät yhteistyötä paikallisten toisen asteen oppilaitosten kanssa. Pirkanmaalla ammattiopisto Tredu on mukana hankkeessa.

Näin palkka nousee

Uutta on erityisesti oppisopimusmallin palkkamalli, jossa palkka nousee opintojen edistymisen mukaan suoritettujen näyttökokeiden perusteella.

”Ajatuksena on nyt, että kun osaaminen lisääntyy niin myös korvaus kasvaa. Tätä ennen tilanne on ollut se, että nuorten oppisopimuksia ei ole kemianteollisuudessa hyödynnetty, eikä tällaista tapaa oppia palkallisesti ole ollut heille olemassa, Siltanen kertoo.

Ensimmäinen vuosi opinnoista suoritetaan oppilaitoksessa, toinen ja kolmas vuosi mahdollisimman tiiviisti yrityksessä. Erityisesti toinen ja kolmas vuosi on ajateltu suoritettavan loppuun oppisopimusmallilla.

Pirkanmaalla toimivista yrityksistä hankkeessa on mukana Nokian Renkaat Nokialla ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös Kemiran tehdas Sastamalassa. Pirkanmaan oppilaitoksista mukana on Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaita valmistavassa liiketoimintayksikössä operaattori Marjo Qvick tarkkailee komponenttien kokoonpanokonetta. Renkaantekijät kokoavat kokoonpanokoneilla komponentit rengasaihioiksi.

Mallia markkinoidaan syksyllä oppilaitoksissa ja siihen voivat jo hakea mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat. Se otetaan yrityksissä käyttöön talvella 2023.

Kuinka malli sitten käytännössä toimii?

Nokian Renkaiden henkilöstöpäällikkö Olli Heinonen kertoo, että yritys valitsee hakijoista sopivat ja he tulevat yritykseen töihin ensin puoleksi vuodeksi koulutussopimuksella. Tämän jälkeen he jatkavat puolentoista vuoden oppisopimuksella Nokian Renkaissa.

Tästä maksetaan nuorille palkkaa. Nuoret opiskelevat samaan aikaan ammattiopistossa ja käyvät töissä yrityksessä.

Heinonen kertoo, että Nokian Renkaat suunnittelee palkkaavansa yritykseen vuosittain noin viisi opiskelijaa.

Taitonsa nuoret todistavat näyttökokeiden perusteella ja palkka nousee tämän myötä.

Tredun koulutuspäällikkö Ari Holsti kertoo, että yhden näyttökokeen myötä palkka on 60 prosenttia alimman palkkaluokan palkasta. Kolmen näytön jälkeen palkka nousee 75 prosenttiin. Neljän näytön jälkeen palkka on 90 prosenttia. Kaikkien näyttöjen jälkeen tutkinto on valmis ja palkka on työehtosopimuksen mukainen.

Henkilöautonrenkaiden -valmistusyksikössä koneet ovat enemmän automatisoituja kuin Raskaiden Renkaiden tehtaassa, mutta myös täällä tulee olla tarkkana. ”Joskus tulee pientä ongelmaa laitteisiin, mitä täytyy ratkoa”, operaattori Marjo Qvick kertoo.

Työ alkaa perustehtävistä

Heinosen mukaan Nokian Renkaat suunnittelee vielä, missä tehtävissä nuoret tulevat työskentelemään.

”Nuoret aloittavat perustuotannon tehtävistä. Taitojen kehittyessä voivat sitten edetä vaativampiin tehtäviin. Esimerkiksi Raskaiden Renkaiden puolella tarvitaan myös fyysistä voimaa”, Heinonen kertoo.

Samaa kertoo Raskaiden Renkaiden puolella työskentelevä Nieminen, joka toteaa, että myös ongelmanratkaisukykyä tarvitaan. Toisinaan laitteisiin voi tulla jokin vika, joka täytyy ratkaista.

Kun komponentit on vedetty kokoonpanokoneen vyörummulle ja renkaan runko asetettu venytyskoneen laipioille, koneen siirtorengas siirtää pinnan ja vyön muodostaman paketin rungon päälle. Tämän jälkeen runkoon johdetaan paine, joka venyttää sen kiinni pakettiin. Näin muodostuu rengasaihio.

Mahdollisesti Sastamalaan

Kemiran henkilöstöpäällikkö Marko Lummio kertoo, että tällä hetkellä perustutkintoon tähtäävän oppisopimusmallin toteuttaminen on sovittu Kemiran Oulun tehtaalla, mutta vahvassa harkinnassa on mallin laajentaminen myös yhtiön muihin tehtaisiin, kuten Äetsän tehtaalle Sastamalaan.

Lummion mukaan vakituiset työntekijät rekrytoidaan Kemiralle oppisopimuksella, jonka aikana henkilö suorittaa ammattitutkinnon.

"Uutta on se, että nämä ovat alaikäisiä nuoria, jotka tulevat perustutkinnon oppisopimusmallin kautta meille. Haluamme houkutella meille enemmän nuoria töihin ja maksamme oppisopimusmallin mukaan harjoittelujaksoilta palkkaa”, Lummio kertoo.

Kemiran tehtaalla vakituiset työntekijät opastavat nuoria työhön samalla tavalla kuin kesätyöntekijöitä perehdytetään. Lummion mukaan perehdyttämiseen kiinnitetään toki erityistä huomiota, jos nuori on alle 18-vuotias.

”Ideana on, että kolmannella vuosikurssilla vasta ollaan varsinaisessa työnopastuksessa, joka mielellään johtaa siihen, että meille jäädään kesätyöntekijäksi. Sitten katsomme mikä tulevaisuus on, onko nuoresta vakituiseksi työntekijäksi jonain päivänä.”