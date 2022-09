Sairaalapalvelujen johtajan virka uudelleen hakuun Pirkanmaan hyvinvointialueella

Vaativaan virkaan halutaan lisää kokeneita hakijoita. Virkaa aiemmin hakeneet 12 otetaan huomioon valinnassa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt pannan uudelleen ulkoiseen hakuun sairaalapalvelujen johtajan viran. Aluehallitus teki päätöksen valintaryhmän esityksestä elokuun lopulla.

Hyvinvointialueen konsernipalvelujohtaja ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juhani Sand kertoo, että tarkoituksena on löytää kokenut johtaja virkaan. ”Valinta on kokonaisharkintaa kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä”, hän kertoo.

”Toive on, että tähän virkaan löytyisi vielä vahvempi hakija. Kaikki alueet ovat erittäin tärkeitä, mutta sairaalapalvelut on kokonaisuutena monella mittarilla erittäin iso ja vaativa kokonaisuus”, Sand sanoo.

Hän muistuttaa, että nykyisen Tays-kokonaisuuden lisäksi siihen kuuluvat kuntien nykyisten terveyskeskusten vuodeosastot.

Virka oli aiemmin haettavana 29.6.–24.7. Virkaa haki 12 hakijaa. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkavalintaa tehtäessä.