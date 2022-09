Kahdesti uponneen M/S Tampereen omistajan henkilöllisyys on mysteeri – rikosilmoitusta valmistelevalla Nokian kaupungilla on epäilys omistajasta

Nokian kaupunki valmistelee rikosilmoitusta ja oikeudellisia toimia, mutta niiden kohdentamiseksi oikealle taholle täytyisi olla varma siitä, kuka M/S Tampereen virallisesti omistaa.

Juhannusviikolla Nokialle rantautunut laivavanhus M/S Tampere on edelleen Viinikanniemen laivalaiturissa.

”Samainen alus ilmaantui ensin Edenin rantaan. Silloin katuinsinööri kävi paikalla. Laivan kyljessä oli nimi ja puhelunnumero, johon otettiin yhteyttä ja annettiin poistumiskehotus. Laiva poistui Edenistä ja siirtyi Viinikanniemen laituriin. Heinäkuussa annettiin poistumiskehotus ja määräaika, mutta sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään”, Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen kertaa tapahtumia.

Entinen matkustaja-alus seilasi vuoteen 2013 saakka Tampereen ja Hämeenlinnan väliä. Sen jälkeen se oli ankkuroituna paikallaan Tampereen Laukontorin satamassa vuoteen 2017. Seuraavina vuosina laiva lähes upposi kahteenkin kertaan.

MIKÄ? M/S Tampere Vuonna 1957 valmistunut, Wärtsilä Technologyn rakentama matkustaja-alus. Aluksen rakennusmateriaalina on käytetty terästä ja alumiinia. Pituudeltaan alus on 28,85 metriä, leveydeltään 6,81 metriä ja korkeudeltaan 3,15 metriä. Tampere-laivassa on 180 matkustajapaikkaa. Ruokailutilaa aluksessa on noin sadalle matkustajalle.

Omistajan henkilöllisyys ja yhteystiedot kateissa

Laivan siirtämiselle annettiin aikaa 22. heinäkuuta asti. Jo määräajan asettamisen yhteydessä Nokian kaupungin katuinsinööri Aino Tuikka kertoi, että jos laivaa ei siirretä, kaupunki harkitsee rikosilmoituksen tekemistä, koska laiva on luvatta laiturissa, ja huonokuntoiseen laivaan liittyy ympäristövahingon riski.

Mikko Niemisen mukaan asia on ollut jatkuvasti kaupungilla selvityksessä, mutta tällä hetkellä ongelmana on laivan oikean omistajan ja yhteystietojen selvittäminen, jotta viralliset toimenpiteet saadaan kohdistettua oikeaan tahoon.

”Tämä on osoittautunut hankalaksi. Meillä on tiedossa oletettava omistaja, mutta häneen ei saada yhteyttä. Ne yhteystiedot ja puhelunnumerot, joita meillä on hänelle tiedossa, eivät ole enää käytössä. Tätä toimijaa ei tavoiteta, ehkä hän ei halua tulla tavoitetuksi.”

Vaikka kaupungin yhteydenotto johti laivan siirtoon pois Edenin rannasta, Niemisen mukaan ei ole varmaa tietoa, onko tämä henkilö laivan omistaja.

Kaupunki valmistelee rikosilmoitusta ja oikeudellisia toimia.

”Valmistaudumme jättämään asiassa rikosilmoituksen ja käynnistämme oikeudellisen prosessin käräjäoikeuteen häätöpäätöksen hakemiseksi alukselle heti, kun pääsemme sen kohdentamaan oikealle taholle”.

Mikko Nieminen kertoo, että laivan omistajaa ei näy Trafin rekisteritiedoista, koska nykyinen omistaja ei kaupungin tietojen mukaan ole ilmoittanut tietojaan rekisteriin. Toisin sanoen, kaupungin tietojen mukaan Trafin tiedoissa näkyvä omistaja ei ole M/S Tampereen nykyinen omistaja.

Jos tietoa nykyisestä omistajasta ei saada, kaupunki kohdistaa toimiaan viimeisen virallisesti omistajaksi rekisteröidyn puoleen.

”Vaihtoehto on edetä viimeisimmän varman omistajatiedon mukaan. Jos toimenpiteitä kohdennetaan tähän tahoon, voisi kuvitella, että olisi intressi kertoa, kenelle laivan on myynyt.”

Nieminen harmittelee, että asian hoitamisessa on kestänyt kauan.

”Mutta asiassa on edettävä virallista reittiä. Kaupungilla tai viranomaisilla ei ole lupaa mennä alukseenkaan. Tässä on monta haastavaa tekijää.”