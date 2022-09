Maakuntajohtaja lataa suorat sanat riihen päätöksistä, joissa Pirkanmaa jää nuolemaan näppejään: ”Olen turhautunut”

Pirkanmaalle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseen ei ole mainittavasti tulossa rahaa valtion ensi vuoden budjetissa.

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen sanoo olevansa turhautunut, mutta työ jatkuu. Kuva on otettu marraskuussa vuonna 2021.

Aamulehti

Hallitus tiedotti torstaina talousarvio­esityksestään ensi vuodeksi, mutta Pirkanmaan näkökulmasta tärkeistä läntisen Suomen liikennehankkeista ei esityksessä paljon puhuta. Vain Seinäjoen ja Kaskisen väliselle rataosuudelle luvattiin rahoitusta.

Pirkanmaalla toivottiin määrärahoja muun muassa Helsinki–Tampere-junaradan sekä valtatie 3:n ja valtatie 9:n parantamiseen. Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ei voi käsittää, miksi rahaa pumpataan Itä-Suomeen, vaikka Länsi-Suomi on koko maan viennin veturi.

Lue lisää: Näin budjettipäätökset vaikuttavat arkeesi: Uusi tuki sähkön hinnan­noususta kärsiville, päiväkotimaksut laskevat, joulukuussa ylimäräinen lapsilisä – katso tästä kootut tiedot

”Esitys on pettymys. Olen turhautunut. Meillä on vakava julkisen talouden kriisi, mutta varaa laittaa kymmeniä miljoonia euroja julkista rahaa hankkeisiin, joiden tuottavuus ei ole paras mahdollinen. Yhtälö on outo.”

Ahonen viittaa hallituksen erityisiin panostuksiin Itä-Suomen kehittämiseen. Muun muassa Karjalan rata on saamassa rahoitusta. Kyse on Ahosen mukaan ilmiselvästi kompensaatiosta, jota annetaan Saimaan kanavan investointihankkeiden kariuduttua Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

”Tässä maailmantilanteessa toivoisin, että tehtäisiin aluepolitiikan sijasta kansallista kasvun politiikkaa. Läntinen Suomi on suurelta osin vastuussa maan vaihtotaseen myönteisimmästä puolesta, mikä tarkoittaa, että läntisen Suomen tuottamalla talouden kasvulla rahoitetaan koko maan tarpeita.”

Koulutus sai rahaa

Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela on Ahosen kanssa samoissa tunnelmissa ja toivoo, että alueelle tärkeät tie- ja ratahankkeet muistettaisiin edes tulevissa lisätalousarvioissa.

Pirkanmaan liitto toivoi hallitukselta myös merkittäviä panostuksia koulutukseen ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Koskelan mukaan sellaisia saatiin, kuten panostukset hoiva-avustajien kouluttamiseen ja ammatilliseen koulutukseen ylipäätään.

Vielä ei tiedetä, mikä osuus niiden saamasta rahoituksesta päätyy Pirkanmaalle. Määrärahat kohdentuvat aikanaan ministeriöiden ratkaisuilla.

Talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 19. syyskuuta.