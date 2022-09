Kiertotaloutta hyödyntävä innovatiivinen uusi asuinalue valittiin vuoden kylähankkeeksi Pälkäneen Rautajärvellä. Ensimmäinen vanhoista hirsistä tehty talo valmistui keväällä.

Rautajärven Torppakylä – vanhasta uutta -hanke on valittu vuoden 2022 Leader -kylähankkeeksi Suomessa. Pälkäneen Rautajärven kylän hanke palkittiin Suomen kylät ry:n 25-vuotisjuhlassa Lappeenrannassa viikonvaihteessa.

Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä Rautajärven kylän alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana. Palkitsemisen perusteluissa hankkeen todettiin olevan monipuolinen, innovatiivinen sekä eri tahojen yhteistyötä ja maalle muuttoa edistävä. Hankkeessa on perustelujen mukaan ajateltu sekä alueen nykyisiä että tulevia asukkaita.

Rautajärven seudun kylät oy:n hallituksen puheenjohtaja Pauli Luhtajärvi on yllättynyt ja iloinen hankkeen saamasta huomionosoituksesta.

“Kyllä tämä aivan puskista tuli. Kiinnostus Rautajärven kylää kohtaan on Torppakylän myötä lisääntynyt. Harmi vain, että ehdimme menettää kylältä kunnan palvelut eli koulun, terveydenhoitajan ja ryhmiksen”, Luhtajärvi sanoo.

Puretuista hirsitorpista uusia taloja

Hankkeessa suunniteltu Torppakylä-alue on edennyt toteutukseen. Sitä rakennetaan parhaillaan yksityisen rahoituksen avulla pala kerrallaan. Rakentamisessa hyödynnetään Rautajärven kylän alueelta purettujen vanhojen hirsitorppien rakennusmateriaaleja.

Ensimmäiset asukkaat muuttivat vanhoista hirsistä rakennettuun paritaloon keväällä 2022.

Torppakylän alueelle on laadittu viiden tontin kaava ja arkkitehtikuvat ovat jo valmiina kolmelle seuraavallekin uusiohirsitalolle.

“Mahdolliset seuraavat talot lähtevät rakentumaan Torppakylään, kun rakennuttaja on selvillä. Tiedossamme on useita vanhoja hirsitaloja, jotka puretaan siinä vaiheessa, kun uuden rakentaminen on varmistunut. Taloissa on hyvät katot, joten ne ovat turvassa purkamiseen saakka.”

Hankkeessa on kehitetty kylää neljällä osa-alueella: lisäämällä alueen kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä, keräämällä ja kokoamalla paikallishistoriaa, suunnittelemalla kiertotaloutta hyödyntävä innovatiivinen uusi asuinalue Rautajärven kylälle sekä kehittämällä ja tiedottamalla lähiluonto- ja -lähipalveluista.

Rautajärven kylä painii samankaltaisten ongelmien kanssa kuin lukuisat muutkin kylät Suomessa tällä hetkellä: Pälkäneen kunta on lakkauttanut kaikki kylän julkiset palvelut eli muun muassa koulun, ryhmäperhepäiväkodin ja terveydenhoitajan vastaanoton. Väki vähenee ja vanhenee.

Surkuttelun sijaan kylässä päätettiin kääriä hihat ja lähteä miettimään keinoja houkutella uusia asukkaita kylään ja tuottaa palveluita.

Liikkeelle panevana voimana Rautajärvellä on Rautajärven seudun kylät oy. Hankkeessa tehtiin myös käytännönläheistä kylä-yliopistoyhteistyötä.