Rauhan aikana nämä naiset yhdistetään munkinpaistoon – ”Sodan aikana harjoittelisimme kenttäleipomoissa tekemään munkkeja ilman sähköä”

Sotilaskotiyhdistyksen valtakunnallisille Sotilaskotipäiville osallistui lauantaina Pirkkalassa Satakunnan lennostossa noin 500 järjestön jäsentä. Useita varuskuntia on lakkautettu Suomesta, mutta alueiden sotilaskotiyhdistykset jatkavat sitkeästi toimintaansa.

Tamperelainen Raija Rautiainen on ollut sotilaskotitoiminnassa mukana yli 25 vuotta. ”Yksi kaveri houkutteli minua, kun oli harrastusten puutetta. Tämä on tosi kiva harrastus. Kassapalvelu- ja asiakaspalvelutaidot säilyvät, ja näkee nuoria. Olen leipomossa, kassalla, laitan kukkia ja järjestelen kaappeja”, sanoo työelämässä ruokapalveluesihenkilönä toiminut Rautiainen.

Aamulehti

Sotilaskotiyhdistyksen jäsenet pääsivät näkemään toisiaan lauantaina Pirkkalassa Satakunnan lennostossa. Edellisen kerran valtakunnalliset Sotilaskotipäivät järjestettiin kahdeksan vuotta sitten.

Mikä on sotilaskotiharrastajien rooli sodan aikana, Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti?

”Meillä on poikkeusoloissa määritelty tehtävä eli Puolustusvoimien kanssa sopimus siitä, että tuotamme sotilaskotipalvelut myös silloin. Lisäksi silloin koulutamme henkilöitä sotilaskotitehtäviin ja harjoittelemme toimintaamme puolustusvoimien harjoituksien yhteydessä.”

”Käymme autolla maastossa, myymme harjoitusten yhteydessä esimerkiksi kanttiinimakeisia ja juomia, kuljemme joukkojen mukana. Sota-aikana harjoittelisimme kenttäleipomoissa tekemään munkkeja ilman sähköä eli kaasukeittimellä. Kenttäleipomo on teltta, joka pakataan kolmeen puulaatikkoon: teltta, rasvakeitin ja kohotuskaappi. Pystymme tekemään munkkeja missä vain, kuten metsässä."

Miksi juuri munkki on valikoitunut sotilaskotiherkuksi, Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti? ”Alun perin se on tullut varmaan siitä, että munkin saa tehtyä aika edullisista raaka-aineista, mutta uppopaistopinnan ja vähäisenkin sokerimäärän ansiosta siitä tulee herkullinen.”

Paula Niiniharju-Lehto myy Onni-sotilaskotiautosta munkkia, kahvia, teetä ja sotilaskoti-karkkipusseja. ”Myydään muutakin, mitä tilaaja meiltä tilaa. Puolustusvoimat tilaa meiltä keikkoja metsään, mutta toki teemme myös reserviläisten ja Tampereen kaupungin tilaamia keikkoja."

Mikä Sotilaskoti Varuskunnassa tarjottava palvelu. Sen näkyvin osa on kanttiini, jonka tunnetuin tuote on munkki. Kutsutaan myös nimillä Sode ja Sotku. Sotilaskotijärjestö on Suomen vanhin maanpuolustusjärjestö. Sen 4 500 jäsentä tekevät vapaaehtoistyötä varussotilaiden hyväksi sotilaskotiyhdistyksissä ympäri maan. Sotilaskotityö alkoi vuonna 1918 Tampereella ja 15 muulla paikkakunnalla. Sotilaskoti-idea tuli Suomeen Saksasta. Sotilaskotitoimintaa on kaikissa Suomen varuskunnissa, leirisotilaskodeissa ja myyntiautoissa. Näin jokaisella varussotilaalla on tasaveroinen mahdollisuus käyttää sotilaskodin peruspalveluja. Sotilaskodit tukevat maanpuolustushenkeä ja -valmiutta ja luovat viihtyvyyttä ja kodinomaisuutta palvelusarkeen. Sotilaskotiyhdistyksissä on jäseninä myös miehiä. Tampereen seudun yhdistyksessä miehiä on kaksi. Koko valtakunnassa jäseninä on noin noin 200 miestä, etenkin Oulussa ja Kajaanissa.

Alikersantti Eetu Hyvärinen panssariprikaatista, mitä odotat sotilaskodilta? ”Jotain pientä aktiviteettia, kuten biljardipöytää, joka tuo rentouden paikkaan. Ja virvoketta, kuten limua, ja pientä ruokaa. Sotilaskoti on aika kodinoloinen paikka. Paikka, jossa voi rentoutua ja viettää aikaa kavereiden kanssa.”

Hillomunkin hinta on Satakunnan lennostossa Pirkkalassa 60 senttiä. On jatkuvan keskustelun aihe, kumpi on aito, rinkelimunkki vai hillomunkki. Kahvi on kaikissa sotilaskodeissa samanhintainen. Nyt hinta on noussut euroon.

Lauantaina sotilaskotiyhdistysten jäsenet leipoivat 300 munkkia Satakunnan lennoston sotilaskodin keittiössä. ”Tähän pannaan kaksi kiloa taikinaa tasaiseksi levyksi. Vanhan kansan opetus on, että painetaan kuusi kertaa, niin saa taikinasta ilmat pois. Kone leikkaa taikinan 30:ksi yhtä suureksi kappaleeksi. Sitten pannaan kohotuskaappiin ja kypsennetään paistoaltaassa 30 munkkia kerrallaan, valutetaan ylimääräinen rasva pois ja sitten hillopisteeseen ja sokeroimaan”, kertoo Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen leipomojaoston varapäällikkö Ulla Hepola.

Onko sotilaskotimunkin resepti salainen?

”Täällä yhdistystapahtuman yhdellä pisteellä on resepti jaossa – se on niin salainen! Emme sano, että älä kokeile tätä kotona! Oikeasti kaikilla sotilaskotileipomoilla on vähän erilaiset reseptit. Aina silloin tällöin Ruotuväki-lehdellä on kisa siitä, millä sotilaskodilla on paras munkki. ”

Kumpi on parempi, Pyynikin Munkkikahvilan munkki vai sotilaskodin munkki?

”No, mieti! Varmasti Pyynikin munkki on yhtä hyvä, mutta Pyynikille voi mennä kuka vain, mutta tänne pääsevät vain varusmiehet, reserviläiset tai varusmiesten läheiset. Ainahan kaikki kielletty on parempaa!”

Miten munkkien kysyntä on muuttunut?

”Nykyään varusmiehet eivät syö enää niin paljon munkkia. Aikanaan he ostivat telttaan mukaan 10–20 munkkia. Munkkien myyntimäärä on koko ajan tippunut tasaisesti. Varusmiehet ovat siirtyneet energiajuomiin ja sipseihin – en tiedä, onko se sitten terveellisempää. Mutta reserviläiset, hehän eivät elä ilman munkkeja!”

”Myös varusmiesten kahvinjuonti on vähentynyt, koska kofeiini otetaan energiajuomasta."

”Suomen 36 sotilaskotiyhdistyksestä yli puolet on ilman lähivaruskuntaa, koska monia varuskuntia on lakkautettu. Puolustusvoimat on nimennyt näille yhdistyksille tukivaruskunnat. Esimerkiksi Lahden yhdistykset jäsenet keikkailevat paljon Parolan panssariprikaatissa, koska Hennalan varuskunta on Lahdesta lakkautettu”, kertoo Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Tulkki.

The resepti. Kuvateksti: Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen kaikki munkit ovat vegaanisia eli ne eivät sisällä eläinperäisiä tuotteita. Munkit leivotaan veteen, ilman munaa. Yhteen munkkiin tulee 60 grammaa taikinaa.

Sokerikuorrutteiset täytetyt pomada-munkit eli rähmämunkit ovat myös sotilaskotiyhdistyksen jäsenten tekemiä.

Mikä on sotilaskodin tehtävä?

”Varusmiesten ja reserviläisten sotilaskotipalvelujen tuottaminen ja varusmiesten kokonaishyvinvoinnin tukeminen. Varoilla, jotka myyntitoiminnasta jäävät, hankitaan esimerkiksi kuntosalilaitteita, salibandyvälineitä, läskipyöriä ja palloja sekä tilataan lehtiä ja kirjoja. Sotilaskodissa on myös kirjasto.”

”Koko maassa sotilaskotiyhdistykset lahjoittavat vuosittain 200 000 euroa varusmiesten viihtyvyyteen.”

”Osallistumme myös varuskunnan hengelliseen työhön, osallistumme alokkaiden tulojuhlaan ja järjestämme erilaisia juhlia.”

Millainen on tyypillinen sotilaskotiharrastaja?

”Tyypillisesti tätä vapaaehtoistyötä tullaan tekemään, kun oma poika tai tyttö tulee varuskuntaan. Katsotaan, että pidetään lasta hyvänä ja ettei meidän lasta kiusata.”

”Nuoriakin ollaan saatu mukaan, mutta useimmat vapaaehtoiset ovat juuri eläkkeelle jääneitä. He voivat löytää täältä uuden työyhteisön. Meille voi liittyä 16-vuotiaana. Pikkusisaret voivat olla alle 16-vuotiaita”.

”Myös tyttöystäviä tulee sotilaskotitoimintaan, kun poikakaveri tulee suorittamaan asepalvelusta. Täällä pari voi tavata! Sitten on sellaisia kuin meikäläinen, että äiti on ollut sotilaskotisisarena ja on pakottanut lapset mukaan.”

Tamperelainen Leena Heiskanen on ollut vuoden sotilaskotitoiminnassa. ”Olin aina tiennyt, että tulen tähän työhön, mutta työn ja perheen takia aika ei riittänyt. Sitten päätin, että nyt se aika riittää. Äitini oli Kainuun rajavartiostossa sotilaskotisisarena. Tulin tänne, koska minua kiinnosti vapaaehtoistyö. Tässä voi tehdä sen verran kuin haluaa, vaikka vain puoli päivää kuukaudessa.”

Munkki pistetään hillotuskoneeseen kyljelleen. Yhtä aikaa kone hillottaa kaksi munkkia.

Sotilaskotiharrastaja Lena Christensen on laitattanut itselleen akryylikynnet, joista yhdessä on Sotilaskodin tunnus ”S”. Hän pitää esimerkiksi Riihimäen varuskunnassa bingoa.