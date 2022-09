Pirkanmaan suurin työnantaja laatii nyt miljardibudjettia ”Erittäin vahvasti tuntumalla” – Hyvinvointialueen talousjohtaja: rahaa ei ole riittävästi

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota valmistellaan parhaillaan. Talousarviota laaditaan hatarin tiedoin, ja tämä hankaloittaa sen tekemistä. Talousjohtaja kertoo, että vaikka numerot eivät vielä kaikkineen ole paikoillaan, jo nyt voi sanoa, ettei ensi vuodelle varatut eurot tule riittämään.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on budjetoitu ensi vuodeksi noin 2,5 miljardia euroa. Hyvinvointialueen alueella asuu noin 530 000 ihmistä.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion on määrä valmistua lokakuun puoliväliin mennessä. Pirkanmaan hyvinvointialueen talousjohtaja Pasi Virtanen sanoo, että työtä on vielä paljon tehtävänä ennen kuin esitys saadaan valmiiksi.

Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvion valmistelu on ollut työläs projekti. Virtanen kertoi Twitterissä keskiviikkona, että valmistelutyö on ollut ”yhteisöllistä sumussa kävelyä”.

Työtä tehdään ilman viimeistä tilinpäätöstä ja talousarviota. Tämä tekee talousarvion laatimisesta haasteellista.

”Kun nämä tiedot puuttuvat, yritämme niitä lukuja sitten löytää ja miettiä samalla mitä niillä tehtäisiin.”

Haastava tilanne

Hyvinvointialueella on ensi vuonna käytettävissä raha, joka määräytyy kuntien ja sairaanhoitopiirin tämän vuoden talousarvion pohjalta.

Kunnat ovat kuitenkin budjetoineet rahat eri tavoin, ja nyt talousarviovalmistelussa on pyritty selvittämään, mitä budjettien sisällä on ollut, kuinka työtä on tehty ja asioita järjestetty.

”Olemme pyrkineet kohdentamaan tuloja ja menoja mahdollisimman oikein, mutta tiedämme kuitenkin jo nyt, että ne eivät tule olemaan oikein. Menemme erittäin vahvasti tuntumalla.”

Tilanne ei tullut hyvinvointialueelle yllätyksenä, mutta Virtasta se harmittaa.

”Olemme tienneet koko ajan, kuinka haastavaa tämä tulee olemaan. Tilanne kuitenkin harmittaa erityisesti päättäjien puolesta, kun he joutuvat tekemään talousarviopäätöksen hyvin heikoilla tiedoilla ja korjaamaan sitä ensi vuonna monta kertaa.”

Vaikka talousarviota rukataan nyt nollatiedoilla, tulevaisuudessa työn tekeminen on helpompaa. Virtanen sanoo, että faktatiedon kertyessä pystytään eri toimintoja ja rahoja kohdentamaan paremmin.

Hyvinvointialueen talousarviota kiritään nyt kasaan nopeasti ja työtä riittää, sillä valmista pitäisi olla noin kuuden viikon kuluttua.

”Saamme sen valmiiksi, mutta tarkkuustasossa ja sen oikeellisuudessa joudutaan nyt joustamaan aika paljonkin.”

Rahat eivät riitä

Rahaa ei kuitenkaan ole todennäköisesti riittävästi.

Virtanen kertoo, että eurot pohjautuvat kuntien kuluvan vuoden talousarvioon ja tällä hetkellä näyttää siltä, että rahaa ei ole riittävästi.

”Teimme kesän aikana kuntiin kyselyä siitä, onko talousarvioon liitetyt rahat riittäviä ja vastaus on ollut, että ne eivät olisi tänä vuonna riittäneet.”

Virtanen sanoo, että valtio on luvannut, että talousarvioluku oikaistaan sen jälkeen, kun tilinpäätöstiedot saadaan. Ongelma kuitenkin on, että nämä rahat saadaan vasta vuonna 2024, kun niille olisi käyttöä jo ensi vuonna.

”Vuoden 2022 tilinpäätös valmistuu jo ensi vuoden kesäkuussa. Olisi hienoa, että myös oikaisu voitaisiin tehdä jo ensi vuonna, jottei hyvinvointialueille tulisi niin suuria alijäämiä”, Virtanen perustelee.

Koska rahaa ei todennäköisesti ole riittävästi, muutoksia jouduttaneen tekemään.