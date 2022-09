Aseman alueen kehittäminen on edennyt muun muassa aseman parkkipaikan kunnostukseen ja alueen kiinteistöjen ostoon. Kiinteistöjen hankinta mahdollistaa alueen kehittämisen aloituksen.

Asukaskyselyissä Oriveden asemaseutua on kuvattu nuhjuiseksi. Aluetta onkin päätetty uudistaa. Oriveden asemarakennus kuvattuna vuonna 2020.

Oriveden asemanseudun kehittämishanke on edennyt ja hanketta on käsitelty kaupungin elinvoimajaostossa keskiviikkona 31. elokuuta.

Elinvoimajaoston kokouksessa käytiin läpi kesäkuussa järjestetyn Asemaseudun kehittämisillan tuloksia. Tapahtumassa esiteltiin asemanseudun kehittämissuunnitelmaa ja ideoitiin asukkaiden kanssa alueen tulevaisuutta. Konkreettinen kohde ideoinnille oli muun muassa aseman makasiinirakennus.

Tilaisuuden vetivät Ramboll oy:n konsultit. Joukkoliikenneasioista paikalla olivat kertomassa Nyssen edustajat. Paikalla oli järjestäjien lisäksi 75 kaupunkilaista.

Elinvoimajaoston puheenjohtaja Sini Kahilaniemi kertoo, että kehittämisilta oli onnistunut ja keräsi paljon ideoita asukkailta. Keskusteluissa toivottiin muun muassa alueelle uusia uudisrakennuskohteita ja lisää palveluita. Innostusta herätti myös idea siirtolapuutarhasta asemaseudun alueella.

”Keskustelimme myös siitä, että Oriveden asema täyttää ensi vuonna 140 vuotta. Juhlavuoden asioita suunnitellaan yhteistyössä rakennuksen nykyisen omistajan kanssa.”

Asemaseudun kehittämishankkeen on tarkoitus kehittää alueesta vetovoimainen, muualla työssä käyviä houkutteleva alue. Alueen kehittämisen toivotaan tuovan alueelle myös uusia asukkaita.

Uusi parkkipaikka, uusia kiinteistöjä

Kahilaniemi kertoo, että tällä hetkellä kehittämishanke näkyy käytännössä ainakin Oriveden aseman parkkipaikalla, jota kunnostetaan. Rakentaminen alkoi heinäkuussa, ja töiden arvioidaan valmistuvan lokakuussa. Oriveden kaupungin ja Väyläviraston yhteishankkeessa rakennetaan lisää pysäköintipaikkoja sekä autoille että pyörille. Alueen viihtyisyyttä parannetaan kiveyksin ja istutuksin. Parkkipaikalle tulee useita sähköauton latauspisteitä.

Ensi kesänä on tarkoitus rakentaa uusi kevyen liikenteen väylä. Orivesi on suunnitellut yhdessä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) kanssa Asematien reunaan kevyen liikenteen väylää kantatieltä 58. Kahilaniemi kertoo, että kaupunki on jo budjetoitunut rahat hanketta varten, mutta lopullinen varmistus puuttuu.

Tarkoituksena on myös käynnistää Oriveden Kotikoivu oy:n omistamien Laitamontien luhtitalojen perusparannukset aseman seudulla. Tavoitteena on kunnostaa kiinteistöt ja siistiä niiden piha-alueet. Asematien varrella sijaitsevat Laitamontien rivitalot on tarkoitus myydä, purkaa tai korjata.

Aseman parkkipaikkaa vastapäätä olevan Kenkätien vuokratalon kohtaloa ei ole vielä päätetty. Kahilaniemi kertoo, että sen osalta tehdään muun muassa Tampereen yliopiston opiskelijoiden kanssa suunnitteluyhteistyötä päätöksenteon pohjaksi ja houkuttelevien asumisratkaisuiden ideoimiseksi.

”Seuraavaksi vuorossa on päättää ainakin, mitä kiinteistökauppojen suhteen tehdään: päätämmekö purkaa esimerkiksi Kenkätien vuokratalon ja kuinka houkuttelemme aseman alueelle uudisrakentamista”, Kahilaniemi sanoo.

Asemaseudun kehittämisvisiossa on listattu myös lukuisia muita kehittämis- ja uudistuskohteita, kuten uusi päivittäistavarakauppa.