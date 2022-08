Pirkanmaan liitto odottaa hallituksen budjettiriihestä panostusta koulutuspaikkoihin – taustalla työvoimapula

Pirkanmaata palvelevien liikennehankkeiden kehittämiseen tuskin on odotettavissa kovin paljon varoja.

Pirkanmaan liitossa odotetaan rauhallisin mielin keskiviikkona käynnistyneen budjettiriihen tuloksia. Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskelan mukaan riihestä on odotettavissa ennen kaikkea päätöksiä, jotka koskevat suomalaisia ylipäätään.

”Totta kai päätökset vaikuttavat myös Pirkanmaalle, mutta käsitykseni on, että aika paljon siellä puhutaan päivän tilanteesta: miten kansalaisille tasataan elinkustannusten nousua muun muassa energian hintojen nousun vuoksi.”

Pirkanmaan liiton suurimmat toiveet kohdistuvat päätöksiin, jotka koskettavat osaamista ja työvoimapulaa. Niistä Koskela uskoo todennäköisimmin saatavan konkreettisia päätöksiä.

”Meidän ykkösviesti budjettiriiheen on, että monilla aloilla koetaan työvoimapulaa. Se tarkoittaa, että koulutuspaikkoja pitää kasvumaakunnissa olla näille aloille tarpeeksi, ja näille koulutuspaikoille pitää olla valtion rahoitus.”

Myös työperäisen maahanmuuton helpottamisen Pirkanmaan liitto toivoo päätöksiä, jotka saataisiin pannuksi täytäntöön nopeasti.

Vienti vaatii hyvät yhteydet

Tiedossa on, että perusväylänpitoon on luvassa saman verran panostusta kuin edellisvuonna. Sen sijaan liikenneyhteyksien kehittämishankkeisiin on vähänlaisesti rahaa jaossa.

Toiveissa toki olisi saada käyntiin esimerkiksi pääradan peruskorjaus ja Tampere–Orivesi-välin parannustyöt Valtatie 9:llä. Lisäksi Valtatie 3:lla Tampere–Vaasa-välillä on neljä tieosuutta, joiden parantaminen kaipaisi yhteensä 45 miljoonaa euroa.

”Olemme painottaneet, että jos Suomessa halutaan määrätty huoltovarmuus ja viennin edellytykset säilyttää, Länsi-Suomi on paikka, jossa niitä pitää toteuttaa.”