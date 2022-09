Ylöjärven Kurussa puhuttaa nyt julkisilla paikoilla koettu turvattomuus, pelkoa tunteneet etenkin ikäihmiset – Kuru-neuvoston puheenjohtaja: "Uskon ja toivon, että tämä on hetkellistä”

Rikoskomisarion tiedossa ei ole tutkittavia huumausainerikoksia. Hän kuitenkin kertoo kuulleensa, että Kurussa olisi havaittu jonkinlaista häiriötä.

Ylöjärveen kuuluvassa Kurussa on koettu turvattomuutta. Kurun keskusta kuvattu marraskuussa 2021.

Ylöjärven Kurussa on viime aikoina tunnettu turvattomuutta julkisilla paikoilla liikkuessa. Pelkoa ovat kokeneet erityisesti ikäihmiset. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ylöjärven Uutiset.

Kuru-neuvoston puheenjohtaja Inga-Mari Lehti (ps.) kertoo, että hän on saanut neljä yhteydenottoa, joista osa on tullut ikäihmisten läheisiltä. Hänen mukaansa esimerkiksi erästä vanhusta oli seurattu kaupassa ja lopulta häneltä oli tultu pyytämään rahaa. Rahaa oli pyydetty myös toiselta henkilöltä apteekissa. ”Uskon siis, että heitä pelottaa”, hän sanoo. ”Olen asunut täällä vasta vähän aikaa, mutta tämä on ollut todella rauhallinen paikka. Uskon ja toivon, että tämä on hetkellistä.”

Hänen mukaansa myös eräs Kuru-neuvoston jäsen on saanut myös samankaltaisia yhteydenottoja.

Lehti kertoo, että kokemusta rauhattomuudesta lisää se, että heinäkuun lopussa Kurun keskustassa paloi autiotalo. Huhujen mukaan talon olisivat sytyttäneet palamaan huumausaineita käyttävät nuoret.

Rikoskomisario ja Ylöjärven alueen tutkinnanjohtaja Marko Peltonen vahvistaa, että poliisilla on rikosepäily, jonka mukaan palo olisi sytytetty tahallaan. ”En pysty tältä istumalta vahvistamaan, että palo liittyisi huumausaineisiin. Tulipalo ja sen syttymissyy on poliisilla tutkinnassa.”

Lehden ja Ylöjärven Uutisten tietojen mukaan Kurussa olisi vasta murtauduttu myös kahvilaan. Peltonen ei osaa suoralta kädeltä vahvistaa asiaa. ”Meille ei tule välttämättä kaikki aina tutkintaan, vaan asia on voinut jäädä esikäsittelypuolelle.”

Asukasilta koolle

Kuru-neuvosto on päättänyt järjestää asukasillan syyskuun puolivälissä Seurantalolla. ”Yleinen levottomuus, rikollisuus, väkivaltaisuus, päihteiden käyttö, kaupoista varastelu yynnä muu sellainen on huolestuttavasti lisääntynyt Kurun keskustassa. Ihmisille on jopa ilmaantunut pelkoa liikkua jokapäiväisillä asioilla keskustassa”, pöytäkirjassa sanotaan.

Asukasiltaan on kutsuttu edustajia myös Abnoy oy:n Villa Juniorista, poliisista ja Ylöjärven kaupungilta. Villa Junior on Kurun keskustassa sijaitseva vaativan tason lastensuojeluyksikkö nuorille, joilla on haasteita päihteidenkäyttöön, mielenterveyteen ja käytökseen liittyen.

”Asukasillan idea on tiedon jakaminen ja tilanteiden rauhoittaminen. Ja se, että pystyttäisiin etsimään ratkaisuja, ettei tarvitsisi enää pelätä”, neuvoston puheenjohtaja Lehti summaa.

Ei huumausainerikoksia tutkinnassa

Peltonen myöntää kuulleensa, että Kurussa olisi havaittu jonkinlaista häiriötä. Hänelle ei tule kuitenkaan mieleen, että olisi kuullut vanhuksiin liittyviä tapauksia. ”Ei silti voi sanoa, etteikö sellaista esiintyisi. Jos vanhukset näin tuntevat, toki tuntemukset ovat varmaan aitoja. Minulla ei ole sellaista tietoa, että mitään isompaa ongelmaa olisi.”

Hänen tietojensa mukaan myöskään huumeet eivät ole Kurussa olleet iso ongelma, eikä hänen yksikössään ole tällä hetkellä tutkittavana siellä tapahtuneita huumausainerikoksia.

Myöskään Ylöjärven kaupungin työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Mansikkamäki ei ole saanut yhteydenottoja vanhusten häiritsemisestä. "Jos jotain on häiritty, siitä pitäisi tehdä rikosilmoitus.” Hän kertoo myös, että Kuruun on aikaisemmin muuttanut henkilöitä, jotka ovat alkaneet näkyä kylän katukuvassa. Kun he ovat muuttaneet pois, tilanteet ovat rauhoittuneet.

Mansikkamäen mukaan huumeiden käyttöä on joka paikassa, myös Kurussa. ”Pirkanmaalla tiettyihin kyliin muutetaan ihan sen takia, että poliisi on mahdollisimman kaukana, eikä ole valvontaa. Näin pystytään elämään omien lainsäädäntöjen alaisuudessa helpommin. ” Rikoskomisario Peltonen ei vahvista ilmiötä Kurun kohdalla, mutta kertoo kiinnittäneensä sellaiseen huomiota virkauransa varrella.

Mansikkamäki suhtautuu varovaisesti todisteettomiin väitteisiin siitä, että jossain paikassa olisi turvatonta.

”Pienemmissä yhteisöissä huhupuheet lähtevät hyvin äkkiä liikkeelle. Sitten ne alkavat suurenemaan. Hyvin äkkiä tulee lietsontaa, joka näkyy oman käden oikeutena. Lähtee hyvin herkästi käsistä, jos jokaikinen on sanomassa, että ’tämä sitä ja tätä’. Silloin se ei perustu välttämättä faktoihin ja syyttömätkin saavat kärsiä”, hän sanoo.