Tampereen seudun bussikaaoksen pitäisi helpottaa pian, mutta uusia ongelmia saattaa olla edessä: "Kaikki hyvät ideat ovat kullanarvoisia”

Kuljettajapula saattaa näkyä Tampereen seudun liikenteessä myös tulevaisuudessa, sillä alaa vaivaa kuljettajapula. Pula alan työntekijöistä johtuu arvioiden mukaan siitä, että moni kuljettaja vaihtoi pandemia-aikana alaa.

Aamulehti

Pirkanmaan tilausliikenne oy:n kuljettajapulasta johtuva Tampereen seudun bussikaaos jatkuu vielä viikonlopun yli, kun päivittäin työvuoroista puuttuu jopa 8–12 henkilön vahvuus.

Pirkanmaan tilausliikenteen toimitusjohtaja Lauri Helke sanoo, että elokuun alkupuolelta asti kestäneiden haasteiden taustalla on vaikuttanut henkilöstöpula, johon puolestaan on vaikuttanut useampi tekijä.

Lue lisää: Yli 450 bussivuoroa jäi ajamatta viikon aikana – Toimitusjohtaja kertoo, miten Tampereen seudun bussiliikenne ajautui kaaokseen: ”Tämä on tuskallinen hetki”

Lue lisää: Bussivuoroja jäi taas ajamatta – Kangasalan vuorot peruttiin maanantain ja tiistain välisenä yönä kokonaan

Näistä merkittävin on ollut Helken mukaan se, ettei syksyn aikataulujen astuessa voimaan kokonaishenkilöstömitoitus ole kohdannut työehtosopimuksessa olevan enimmäistuntimäärän kanssa.

Yritys vaihtoi omistajaa toukokuussa. Helke sanoo, ettei henkilöstömitoituksen ongelmat tulleet tällöin vielä ilmi, sillä vuoroja ajettiin kesäaikataulujen mukaisesti talvikautta harvemmin.

”Muutamaa päivää ennen kuin talviliikenne 8. elokuuta käynnistyi, ymmärsimme tilanteen vakavuuden sekä sen, että erityisesti ensimmäiset kaksi viikkoa tulevat olemaan lomien takia erittäin haastavaa aikaa.”

Helke kertoo, että kahden ensimmäisen viikon aikana vuoroista puuttui päivittäin noin 20 kuljettajaa. Nyt kahdella jälkimmäisellä viikolla henkilöstövajaus on ollut 8–12 henkilöä päivässä.

Pirkanmaan tilausliikenteen osalta tilanne tulee olemaan haastava vielä loppuviikon ajan. Helke sanoo, että tilanne muuttuu ensi viikosta alkaen, kun lomalta palaavien henkilöiden määrä on suurempi kuin tällä hetkellä oleva vajaus.

Liian pitkiä päiviä

Kun Pirkanmaan tilausliikenne siirtyi uuteen omistukseen, oli yrityksen kuljettajamäärä mitoitettu vuodenvaihteen työehtosopimusmuutosta edeltävälle 12 tunnin säännölle työehtosopimuksessa määritellyn 11,5 tunnin sijaan.

Sen jälkeen, kun liikenne suunniteltiin tiukemman raja-arvon mukaan, joillakin linjoilla tilanne muuttui siten, että aikaisemman yhden kuljettajan sijaan linjaa tarvittiin ajamaan kaksi kuljettajaa.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin jonkin reitin ajo on voinut nippa nappa mahtua siihen 12 tuntiin, mutta ei siihen 11,5 tuntiin. Tämä on tarkoittanut sitä, että nyt kaksi kuljettajaa on ajanut reittiä 6 tuntia, jonka päälle on maksettu kaksi takuutuntia,”

Helke sanoo, että tilanteessa ongelmana ei ole ollut raha, vaan se, ettei käsipareja ole yllättävässä tilanteessa ollut riittävästi.

”Ylitöillä olemme saaneet hieman helpotettua tilannetta, mutta emme kuitenkaan riittävästi.”

Henkilöstöpula piinaa laajasti

Helke sanoo, että vaikka tilanne helpottanee ensi viikolla, se ei tarkoita sitä, että henkilöstöhaasteet olisivat kokonaan ohi.

”Lomia ja pekkasia tulee jatkossakin ja henkilökuntaa tarvitaan lisää”, Helke sanoo.

Rekrytointi ei kuitenkaan vaivatonta, sillä korona-aikana henkilöstötilanne on kriisiytynyt entisestään ja tilanne on valtakunnallinen.

”Ongelma on se, että kuljettajia voi saada viikossa yhden tai kaksi, mutta ei juuri enempää. Kun olemme tilanteessa, jossa avoimia työpaikkoja on enemmän kuin tekijöitä, yhtälö on mahdoton” , Helke valottaa tilannetta.

Pirkanmaan tilausliikenne on aloittanut toimet tilanteen korjaamiseksi. Helke kertoo yrityksen järjestävän kuljettajakursseja kahden oppilaitoksen kanssa.

”Emme voi odottaa, että valtio tai jokin toimialatoimija korjaa ongelmaa, vaan se tarvitsee tehdä itse.”

Ei ollut tiedossa

Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita sanoo, että liikennöitsijän merkittävät resurssiongelmat tulivat myös Nyssen tietoon vasta talviliikenteen käynnistyessä.

Pirkanmaan tilausliikenne on yksi kuudesta Nyssen bussiliikennöitsijästä.

Väitteet siitä, että Pirkanmaan tilausliikenne ei olisi aikaisemman omistajan aikana noudattanut uutta työehtosopimusta tulivat Nyssen tietoon elokuussa.

”Nyt selvittelemme, onko julkisuudessa olleiden tietojen mukaisesti kevään aikana toimittu sopimusehtojemme vastaisesti.”

Periviita on huolissaan myös kuljettajapulasta. Hän sanoo, että vaikka tilanne näyttäytyy tällä hetkellä huolestuttavana ainoastaan yhden liikennöitsijän osalta, voi ongelma mahdollisesti laajentua tulevaisuudessa myös muuhun Nyssen liikenteeseen.

Kuljettajapula johtuu Periviidan arvion mukaan osin siitä, että yli kaksi vuotta kestäneen pandemian aikana kuljettajia on siirtynyt muihin tehtäviin.

”Työvoiman saatavuus on aikaisempaa heikompaa, ja nyt pyrimme yhdessä liikennöitsijöiden kanssa miettimään ratkaisuja tilanteeseen. Sanoisin, että kaikki hyvät ideat ovat kullanarvoisia.”