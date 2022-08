Karhunmetsästys Pirkanmaalla viivästyy valituksen takia – karhut tuhonneet yli sata paalia Pohjois-Pirkanmaalla

Tilastojen mukaan Pirkanmaan alueen karhukanta on pienentynyt viime vuodesta. Virtain riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja epäilee kanta-arvion paikkansapitävyyttä.

Aamulehti

Pirkanmaan kannanhoidollinen karhunmetsästys on jäissä. Metsästyksen olisi pitänyt alkaa 20. elokuuta, mutta hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten takia lupia on laitettu ympäri Suomea täytäntöönpanokieltoon.

Metsästyksen alku riippuu hallinto-oikeuden päätöksestä ja aikataulusta. Viime vuonna Pirkanmaalla karhua päästiin jahtaamaan kuusi viikkoa alkuperäistä päivää myöhässä.

Suomen riistakeskus myönsi tälle syksylle poronhoitoalueen ulkopuolelle karhulle 197 poikkeuslupaa. Pohjois-Hämeen eli Pirkanmaan riistakeskuksen alueelle myönnettiin tänä vuonna yksi kannanhoidollinen karhulupa Virtain, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan alueelle. Alueella on Pirkanmaan tihein karhukanta. Viime vuonna kaatolupia oli alueella kolme.

Pirkanmaan karhuluvan lisäksi Pohjois-Karjalan ja Kainuun karhuluvista on valitettu. Valitukset koskevat 111:tä poikkeuslupaa, joista suurin osa on myönnetty Pohjois-Karjalaan.

Virroilla elokuussa riistakameran kuvaan päätynyt karhu poikueineen.

Kanta pienentynyt

Tilastojen mukaan Pirkanmaan alueen karhukanta on pienentynyt viime vuodesta. Viime vuonna kaatolupia oli alueella kolme. Luonnonvarakeskus arvioi vuonna 2021 alueen karhukannaksi 50–65 yli vuoden ikäistä karhua ennen syksyn metsästyskautta. Tänä vuonna luku on arviolta 20–30 karhua.

Juuri karhukannan arvioitu pieneneminen on yksi hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten peruste. Valitusten taustalla on Luonnonsuojeluliitto Tapiola. Se on kertonut valittaneensa päätöksistä, koska niistä puuttuu ”hyväksyttävä päämäärä” eikä ”yksilöinti ei ole riittävää, eikä valvonta tapahdu asianmukaisessa ajassa”.

Virtain riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Luuri epäilee alueen kanta-arvion paikkansapitävyyttä. ”Se on vähän alakanttiin. Luvussa on liian suurta heittelyä edellisvuoteen nähden. Karhukanta on kovempi.” Hän perustelee näkemystään karhuhavaintojen määrällä.

Luuri ei ole tehtyihin valituksiin tyytyväinen, vaan toivoo, että metsästämään päästäisiin jatkossa ilman viivästyksiä. Hän on alueellisen riistaneuvoston jäsen ja metsästää myös itse. ”Tällainen valittaminen täytyy viheltää poikki. Tämä on muidenkin asia kuin metsästäjien.” Luurin mukaan on vaarana, että jos riista-alan ja maaseutuelinkeinojen yli kävellään, se voi viedä myös metsästäjien luottamuksen järjestelmään.

Rehupaalituhoja

Karhut tuhoavat pohjoisen Pirkanmaan alueella esimerkiksi lehmien rehuksi tarkoitettuja paaleja. Virtain maaseutusihteeri Hannu Hintalan mukaan karhut ovat tuhonneet tänä vuonna Virtojen alueella 144 rehupaalia eli yhteensä reilu 100 000 kiloa säilörehua. Hintalan mukaan karhutuhojen määrä on lisääntynyt, eikä esimerkiksi viime vuonna niistä ilmoitettu Virroilla ollenkaan.

Viljelijät saavat vahingoista valtiolta rahallista suurpetokorvausta, mutta monelle tilalle tuhot aiheuttavat käytännön ongelmia eläinten ruokinnassa. Karhut ovat tuhonneet paaleja kolmella virtolaisella maatilalla, kahdella Ruovedellä sijaitsevalla tilalla ja kolmella Mänttä-Vilppulassa sijaitsevalla tilalla.

”Eivät ne kauheasti rehua syö. Pellon reunassa olevia paalista yhtä kahta rikotaan enempi ja muuten karhut kulkevat paalien päällä ja rei’ittävät niitä. Paalit menevät pilalle”, Hintala kertoo. Jos paali rikkoutuu ja sisään pääsee ilmaa, rehu pilaantuu. Hintalan mukaan isoja määriä paaleja on vaikea suojata.