Elämän pysäyttänyt puhelu saapui perille juuri oikeaan aikaan – Pinja Uitus-Mäntylä, 26, menetti vain viikkoja sitten lähes koko omaisuutensa Nokian luhtitalon palossa

26-vuotias Pinja Uitus-Mäntylä on yksi Nokian Valborginkadun tulipalosta kärsineistä. Tapauksen jälkihoito on sujunut hänen kohdallaan hyvin.

Nokialainen Pinja Uitus-Mäntylä menetti lähes koko omaisuutensa Nokian Valborginkadun luhtitalon tulipalossa. 26-vuotias on kuitenkin vain kaksi viikkoa tragedian jälkeen takaisin työelämässä ja kiinni arjen syrjässä. "Vaikka se kuulostaakin kliseiseltä, niin olen oppinut nyt henkilökohtaisesti että elämä on lyhyt", hän toteaa.

”Sain hetki sitten yhden elämän pahimmista soitoista”, Pinja Uitus-Mäntylä on kirjoittanut Facebook-seinälleen yhdeksäntenä päivänä elokuuta, neljä minuuttia yli seitsemän illalla.

Jo ennen tapaamispaikalle lähtöä päätän hiljaisesti mielessäni, että tällä kertaa on täysin turhaa kysyä kysymystä, jolla usein aloitan haastattelun. ”Mitä kuuluu” tuntuu sekä tökeröltä että älyttömältä sanaparilta tilanteessa, jossa keskustelun toinen osapuoli on menettänyt, no, kaiken.