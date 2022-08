Pirkanmaan tilausliikenteellä on henkilöstövajausta ja vuoroja on tämän vuoksi peruttu.

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen poikkeustiedotteet koskevat lauantaina Nokian Siuroon liikennöiviä linjoja 79A ja 79B. Ilmoituksia perutuista vuoroista on 14 eli kaikki lauantain vuorot.

Molempien linjojen kohdalla poikkeustilanne jatkuu Nyssen mukaan elokuun loppuun saakka. ”Tarkista linjasi palvelu ennen matkaa. Perutut vuorot näkyvät aikatauluissa yliviivattuina”, matkustajia neuvotaan.

Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että Pirkanmaan tilausliikenteellä on henkilöstövajausta ja vuoroja on tämän vuoksi peruttu.

Aamulehti ei tavoittanut Pirkanmaan tilausliikenteen toimitusjohtajaa Lauri Helkeä kertomaan poikkeustilanteen jatkumisesta.

Joukkoliikenne Näillä vuoroilla peruutuksia Nysse joukkoliikenne tiedottaa linjoista, joilla ongelmia on vielä odotettavissa elokuun loppuun saakka. Peruutuksia voi olla linjoilla 9, 12, 13, 14, 19, 26, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 55, 79, 84 ja 85.

