Pirkanmaan pelastuslaitos laski rokottamattomien työntekijöiden palkkoja, asiasta jätetty valtuustokysely: ”Palkka on palautunut heti normaaliksi, jos henkilö on päätynyt ottamaan rokotuksen”

Pirkanmaan pelastuslaitos laski keväällä rokottamattomien ensihoito- ja ensivastetehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkoja sadalla eurolla. Asia on esillä maanantaina Tampereen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ollut kiireinen kesä. Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Lassi Kaleva kertoo saaneensa yhteydenottoja, joissa on kerrottu, ettei pelastuslaitoksen henkilöstömitoitus ole läheskään aina ollut kohdillaan. Pirkanmaan vs. pelastusjohtaja Matti Isotalo sanoo, ettei henkilöstömitoituksessa ole ollut ongelmia, vaikka kiirettä on pitänyt.

Aamulehti

Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Lassi Kaleva on jättänyt valtuustokyselyn koskien Pirkanmaan pelastuslaitoksen käytäntöä laskea sadalla eurolla sellaisten pelastuslaitoksen ensihoito- ja ensivastetehtävissä työskentelevien palkkoja, joilla ei ole koronarokotusta tai sairastetun taudin tuomaa suojaa.

Kaleva penää valtuustokyselyssään, kenen päätöksellä ja millä perusteilla palkkaa on laskettu. Kaleva kertoo olevansa huolissaan myös siitä, kohteleeko kaupunki päätöksellään henkilöstöään mahdollisesti eriarvoisesti.

Kaleva kertoo haluavansa selvittää myös pelastuslaitoksen hankalaa henkilöstötilannetta. Hän kertoo saaneensa työntekijöiltä yhteydenottoja asiaan liittyen. Kalevan mukaan yhteydenotoissa on tuotu ilmi, ettei henkilöstömitoitus ole ollut läheskään aina kohdillaan.

”Yritin selvittää näiden kahden asian tilannetta ja lainmukaisuutta ensin muita reittejä pitkin, mutta jätin valtuustokyselyn, koska en saanut mitään vastausta.”

Kiireinen kesä

Pirkanmaan vs. pelastusjohtaja Matti isotalo kiistää väitteet, että pelastuslaitoksella olisi kesän aikana tehty työtä liian alhaisella työntekijämäärällä ja aiheutettu täten riskejä pelastustehtävien hoidolle.

Isotalo arvioi, että asiaan liittyy näkemysero siitä, mikä on riittävä henkilömäärä.

”Suoraa yksittäistä lukua ei ole edes olemassa. Emme ole olleet henkilöstön osalta äärirajoilla, ja kaikki palvelutasopäätösten mukaiset toiminnot on pystytty toteuttamaan. Emme ole kesän aikana myöskään sulkeneet yhtään paloasemaa, ja kaikki toiminnot ovat olleet turvattuna”, Isotalo avaa tilannetta.

Hänen mukaansa siitäkin huolimatta, että takana on kiireinen kesä, henkilöstömäärä on ollut lähestulkoon sama kuin edellisinä kesinä. Ylitöitä on tosin tehty aikaisempaa enemmän. Isotalo selittää tilannetta koronatartunnoilla.

”Pelastajilla karanteenin ja sairausloman pituus sairastetun koronan takia vaihtelee tehtävien mukaan. Esimerkiksi vesisukeltajien sairausloma on pidempi, jopa kolme kuukautta.”

Lasketut palkat puhuttavat

Palkkoja sen sijaan on laskettu. Isotalo sanoo, että, tehtävämuutokset ja palkan uudelleenmääritys perustuvat kunnallisten työehtosopimusten mukaiseen tehtävän vaativuuden tilapäiseen arviointiin. Isotalo sanoo, että asiasta on päätetty ja sitä on käsitelty koko korona-ajan Pirkanmaan pelastuslaitoksen johdon viikkokokouksissa.

Sadan euron palkanalennus koskee sellaisia ensihoito- ja ensivastetehtävissä työskenteleviä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotusta tai heillä ei ole sairastetun taudin tuomaa suojaa.

Isotalo sanoo, että palkanalennukset ovat koskeneet vaihtelevasti noin kolmeakymmentä henkilöä. Palkanalennusta perustellaan toimenkuvan muutoksella, ja se on alueellinen ratkaisu.

”Tämä on vaihtoehto, jolla pystymme ylläpitämään lakisääteisiä pelastustoimia, vaikka henkilö ei ole ottanut rokotusta.”

Isotalon mukaan mallissa on ollut hyvää se, että vaikka henkilöt eivät ole voineet olla tietyissä työtehtävissä, he ovat voineet tehdä muuta työtä, eikä palkkaa ole tarvinnut pidättää kokonaan.

Henkilömäärä, jota palkanalennus on koskenut, on vaihdellut jonkin verran.

"Tilannetta on tarkasteltu työntekijöiden osalta kahdeksan viikon jaksoissa. Palkka on palautunut heti normaaliksi, jos henkilö on päätynyt ottamaan rokotuksen tai saanut koronavirustartunnan.”

Isotalo ei ota suoraan kantaa siihen, millaisen vastaanoton palkanalennukset ovat saaneet aikaan, mutta kertoo sen olleen puheenaihe.

”Kuten korona ja rokottaminen muutenkin, on tämäkin jakanut mielipiteitä ja keskustelua laidasta laitaan henkilöstön keskuudessa samaan tapaan kuin koko yhteiskunnassa.”