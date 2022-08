Viikonloppuna juhlitaan mökkikauden päättäjäisiä – Näin ilotulitteita saa ampua Pirkanmaalla

Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa julkisia ilotulitus­tapahtumia

Aamulehti

Mökkikauden päättäjäisiä eli venetsialaisia juhlitaan tänä viikonloppuna. Vs. pelastuspäällikkö Pekka Mutikainen Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että heille ei ole tullut ilmoituksia julkisista ilotulitustapahtumista huvilakauden päättäjäisiin liittyen.

”Onhan tässä näitä venetsialaistapahtumia jonkun verran, joiden yhteydessä voi olla ilotulitustapahtumia, mutta ne ovat sellaisia selkeästi tapahtumaan liittyviä asioita”, Mutikainen kertoo.

Esimerkiksi Särkänniemessä on pelastuslaitoksen mukaan luvassa ilotulituksia. Mutikainen kertoo, että Pirkanmaan alueella on runsaasti tapahtumia loppuviikon aikana, mutta hänen mukaansa odotettavissa on muutoin perinteinen kesäviikonloppu.

Myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus ampua lauantaina 27. elokuuta ilotulitteita Pirkanmaan alueella. Asiasta ei tarvitse tehdä viranomaisille erillistä ilmoitusta.

Ilotulitteiden käyttö on sallittua kello 18–24 välisenä aikana taajama-alueiden ulkopuolella. Esimerkiksi Tampereen keskusta- ja asutusalueilla raketteja ei saa ampua. Lisäksi ilotulitteiden käyttö on sallittu ainoastaan vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Sopivia paikkoja ovat esimerkiksi aukeat alueet, kuten rannat, joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia tai veneitä.

Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että tällä hetkellä voimassa ei ole metsäpalovaroitusta, joka estäisi rakettien ampumisen.