Pirkanmaa saa ensi vuonna korkeintaan 100 kilometriä uutta asvalttia, kertoo tuore laskelma

Kuljetusala vaatii perustienpitoon heti 300 miljoonaa euroa lisää. Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan nyt tulossa oleva potti ei riitä enää edes vilkkaimpien pääteiden riittävään kunnossapitoon.

Miharintiellä Nokian Linnavuoressa tehtiin valupaikkauksia viime huhtikuussa. Tie kuitenkin kaipaisi perusteellista rakenneremonttia. Moni Pirkanmaan väylä on samassa jamassa, mutta korjausmäärärahojen taso uhkaa romahtaa.

Suomen tiestön rappeutuminen näyttää ottavan aivan uusia kierroksia ensi vuonna, tuoreet rahoituslaskelmat paljastavat.

Näillä näkymin esimerkiksi Pirkanmaan ely-keskuksen toimialueella on käytössä tiepäällysteisiin vain 10,5 miljoonaa euroa. Se on 6,5 miljoonaa vähemmän kuin tänä vuonna.

Rahat riittävät korkeintaan 100 kilometrin päällystämiseen. Sekin tarkoittaa keskittymistä pääteille, joissa voidaan käyttää enemmän halvempaa uusiopäällystettä. Jos halutaan säilyttää tämän vuoden laatutaso, määrä jää 75 kilometriin.

Tänä kesänä uutta asvalttia laskettiin 190:n ja kesällä 2021 vielä 240 kilometrin matkalle.

”Sata kilometriä ei riitä edes siihen, että päätieverkko pidettäisiin hyvässä ajokunnossa. Tarve olisi päällystää Pirkanmaalla 350 kilometriä joka vuosi, josta 150 kilometriä pääteitä”, ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti vertaa.

Tähän tavoitteeseen on päästy viimeksi vuonna 2020, jolloin rahaa Pirkanmaan päällysteisiin oli vielä 24 miljoonaa euroa.

Luvattu 130 miljoonaa

Runsaaseen neljäsosaan tarpeesta yltävä päällystysmäärä kiihdyttäisi tiestön ja ennen kaikkea alemman tieverkon rappeutumista.

”Teiden reikiintyminen nopeutuu. Jo tänä vuonna on paikattu pelkkiä reikiä noin neljällä miljoonalla eurolla.”

Jos tahti on sama ensi suvena, reikäpaikkaukset syövät 40 prosenttia koko asvalttipotista. Kun ajoratamerkintöihin kuluu arviolta 1,8 miljoonaa, kokonaan uutta laattapintaa saataisiin noin 5 miljoonan euron arvosta.

Koko Suomessa asvalttitöitä tehdään tänä vuonna noin 2 300 kilometrin pituisilla osuuksilla. Ensi vuodelle suunniteltu rahoitustaso riittäisi alle 1 500 kilometriin, Väyläviraston johtava asiantuntija Vesa Männistö laskee:

”Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä perusväylänpitoon varattu summa putoaa merkittävästi. Päällysteisiin on tänä vuonna käytetty noin 200 miljoonaa, mutta ensi vuonna rahaa olisi vain 130 miljoonaa. Tällä rahalla vilkkaimmilla teillä voidaan tehdä jotakin, muilla lähinnä kuoppakorjauksia.”

Perjantaina esimerkiksi kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL vaati heti 300 miljoonaa euroa lisää tiestön ylläpitoon valtion vuoden 2023 budjettiin. Samalla asialla oli Keskuskauppakamari.

”Ongelmana eivät ole pelkästään tiet. Myös ratoihin on liian vähän rahaa”, Männistö huomauttaa.

Paikkakorjaukset syövät Pirkanmaalla jo neljä miljoonaa euroa vuodessa. Se kaikki on pois uusista päällystyksistä.

Paikkaus auttoi hetken

Rahoituksen vähenemisen lisäksi teiden kunnossapitoa kiusaa kustannustason huima nousu. Pelkästään bitumin hinta on kallistunut noin 40 prosenttia, ja suunta jatkuu.

”Näköpiirissä ei ole mitään taikatemppua, jolla hinnat tästä paljon putoaisivat.”

Juha Sammallahden mukaan keväällä Pirkanmaalle täksi vuodeksi suunniteltu päällystysohjelma aiotaan vielä toteuttaa sellaisenaan. Ensi vuosi näyttää kuitenkin jo nyt synkältä, varsinkin kun moni tie kaipaisi uuden asvalttipinnan lisäksi paljon perusteellisempaa rakenteellistakin remonttia.

Tällainen on esimerkiksi Nokian Miharintie Linnavuoressa. Tie on tärkeä teollisuuden ja huoltovarmuudenkin kannalta, ja kevyen liikenteen väylät puuttuvat kapealta ja mutkittelevalta rekkojen käyttämältä tieltä kokonaan. Elyn alustava kustannusarvio Miharintien rakenteen vahvistamisesta on noin 700 000 euroa.

Kuvaavaa on, että Miharintiellä tehtiin tänä keväänä kauan odotettua korjauspaikkausta. Remontti auttoi yhden kesän, mutta ei ratkaissut tien rakenteellisia ongelmia. Tiellä kulkee muun muassa AGCO Powerin dieselmoottoritehtaan raskasta rekkaliikennettä.

Tausta Budjettiesitykset eri viivalla Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan 1,75 miljardia, josta perusväylänpitoon 1,2 miljardia euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön omassa budjettiesityksessä liikenne- ja viestintäverkkoihin käytettäisiin 1,9 miljardia euroa, josta 1,3 miljardia teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon. Kahden ministeriön esitysten välillä on 100–150 miljoonan euron ero. Valtiovarainministeriön esittämät määrärahat ovat 15 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2022 budjetissa toteutuneet.

”Parhaamme yritämme”

Nokialla torstai-iltana vieraillut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) myönsi tienpidon ongelmat.

Tilannetta ovat pahentaneet viime kevään ”järkyttävä kelirikko” sekä Suomessa käytettävät 76-tonniset ajoneuvoyhdistelmät. Yhtä raskasta rekkakalustoa löytyy lähinnä Australiasta.

Harakan mukaan nykyhallitus osoitti jo vuonna 2019 perusväylänpitoon lisärahaa yli miljardi euroa. Lisäys tehtiin etupainotteisesti, joten korona-aikana asvaltointeihin saatiinkin lisävauhtia.

”Kun meiltä leikattiin yli 100 miljoonaa euroa vuodeksi 2023, perusväylänpidon määrärahoihin ei koskettu. Liikenne 12 -suunnitelma takaa nykyisen hallituskauden miljardilisän jatkumisen vähintään 2030-luvulle saakka”, Harakka kommentoi.

Nykyinen työ-, polttoaine- ja materiaalikustannusten nousu tullaan huomioimaan pian käynnistyvässä budjettiriihessä, ministeri lupaa.

”Budjettiteknisesti oikea keino voi olla lisäbudjetti tai täydentävä budjetti.”

”Muutama kymmenen miljoonaa ei ehkä ole tässä yhteydessä kovin vakuuttava lisä, mutta parhaamme yritämme tienpidon eteen tehdä. Mutta jos kustannukset nousevat, kilometrejä saadaan vähemmän.”