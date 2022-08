Vesilahden Rämsöössä toimii useita yrityksiä, jotka tarvitsevat nopeita verkkoyhteyksiä. Netti tarjoaa tarpeellista ajanvietettä myös kylän asukkaille. Kysyimme Elisalta, miten digiyhteydet turvataan, kun ADSL:stä luovutaan.

Aamulehti, Vesilahti

Vesilahden Rämsöössä on herännyt huoli nettiyhteyksistä. Vireässä kylässä toimii useita yrityksiä ja tehdään etätöitä, joten nopeita ja toimivia yhteyksiä tarvitaan esimerkiksi videopalavereiden vuoksi. Tähän asti Elisan ADSL-laajakaista on ne turvannut. Yrittäjille on nyt kuitenkin viime viikkojen aikana tullut viestiä, että yhteyttä oltaisiin lähitulevaisuudessa purkamassa pois.

Tilalle teleoperaattorit ovat tarjonneet 4G-yhteyttä. Kyläläisten mukaan heistä suurella osalla toimii kuitenkin vain 3G-verkko. Tiedonsiirtonopeus jää ajoittain alle 2 Mbit/s, jota liikenne- ja viestintävirasto Traficom edellyttää jo ihan peruspalveluna. Erityisesti iltapäivisin linjat ruuhkautuvat, nopeudet hidastuvat ja kentät ovat huonot.

Rämsööläisten mielestä heikot nettiyhteydet nakertavat kylän elinvoimaa. Rämsöön kyläkerho ry:n puheenjohtaja Ari Perämaa toteaa, että työnteon lisäksi huonot yhteydet haittaavat myös netin kautta katsottavien televisio-ohjelmien näkyvyyttä ja lasten videopelien pelaamista. Ne ovat kaivattua ajanvietettä varsinkin pimeinä syys- ja talvi-iltoina, kun harrastusmahdollisuudet ovat muuten rajalliset.

Kyläläiset ovatkin nyt laatimassa Traficomille ryhmävalitusta, johon kerätään myös mittaustuloksia nopeuksista.

Miksi Rämsöön ADSL-yhteydet puretaan, Elisan mobiiliverkoista vastaava Tiina Höckert?

”Nyt välittömästi siellä ei olla purkamassa mitään. En osaa sanoa, miksi on syntynyt sellainen käsitys. Mahtaisiko kyse olla siitä, että yrittäjiin on alustavasti oltu yhteydessä ja kerrottu, että ADSL-yhteydet tullaan tulevaisuudessa purkamaan ja yritykset voivat jo ennakoivasti siirtyä käyttämään mobiilipalveluita.”

”Olettaisin, että kyse on ennakkotiedosta. ADSL on sellaista teknologiaa, joka pikkuhiljaa on poistumassa. Jonkin aikavälin kuluessa siirrytään uudempaan teknologiaan, mutta aikataulu vaihtelee eri puolilla maata.”

Miten Rämsöön ADSL-yhteydet on tarkoitus korvata?

”Tulemme vahvistamaan mobiiliverkon yhteyksiä tämän syksyn aikana. Tavoitteena on, että marraskuussa sinne valmistuisi mobiiliverkon laajennus ja lisää kapasiteettia, jolloin yhteydet paranevat.”

”Pyrimme ennakoivasti kommunikoimaan asiakkaille, että he voisivat jo siirtyä uudempaan teknologiaan. Liittymien siirtämistä näihin uudempiin yhteyksiin voidaan tehdä, vaikka vanhaa verkkoa ei vielä kokonaan purettaisi.”

Tuleeko sinne nyt sitten 4G- vai 5G-verkko?

”Kyllä sinne viedään myös 5G:tä samalla, kun 4G-verkkoa laajennetaan.”

Mitä niiden käyttö edellyttää yrityksiltä ja asukkailta?

”Joskus yhteyttä jaetaan ihan puhelimesta, mutta useimmiten käytetään reititintä ja wifiä, eli langatonta lähiverkkoa, jota voi käyttää useampi laite. Käyttötarpeesta riippuen tarvitaan joko 4G- tai 5G-kykyinen reititin. 4G-reitittimien hinnat lähtevät kympeistä, 5G-kykyiset ovat 200–400 euron luokkaa.

”Jos 4G ja 5G eivät ala toimia senkään jälkeen, kun kapasiteettia on lisätty, yksi ratkaisu on ulkoantenni.”

Naapurikylässä Narvassa on jo Elisan valokuituverkko. Onko toivoa saada sitä myös Rämsööseen?

”Tällä hetkellä se ei ole vielä suunnitelmissa, mutta ensi vuonna tai sitä seuraavana tilanne voi olla jo toinen.”