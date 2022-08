Esitys: Sastamalan uimahalli on Pirkanmaan ainoa iso liikuntapaikkahanke vuonna 2024

Maakunnan hankkeet on numeroitu tärkeysjärjestykseen tuleville vuosille. Vuoden 2023 ykköshanke on Nokian uimahalli. Ensi vuoden listalla on myös Sastamalan jäähallin ja keskuskentän huoltorakennus.

Sastamalan uuden uimahallin rakentamisesta ei ole vielä edes tehty päätöstä, mutta opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotettuun rahoitussuunnitelmaesitykseen se on kirjattu vuodelle 2024.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on tehnyt esityksen alueensa liikuntapaikkarakentamisesta vuosille 2023–2026 ja määritellyt hankkeiden tärkeysjärjestyksen. Pirkanmaan liitto katsoo, että mukana ovat toteutusasteeltaan realistisiksi katsottavat hankkeet.

Sastamalan uimahalli on vuonna 2024 ainoa yli 700 000 euron liikuntapaikkahanke Pirkanmaalta. Sastamalan uimahallin kustannusarvioksi on merkitty 12 miljoonaa euroa. Avin listalla Sastamalan uimahalli on tärkeysjärjestyksessä kuitenkin vasta sijalla viisi eli viimeisenä.

Edellä ovat Lapuan uimahallin ja urheilutalon peruskorjaus, Saarijärven uimahallin perusparannusremontti, Seinäjoen uimahallin laajennus sekä Kokkolan Urheilupuisto ja jäähalli. Suurimmalle osalle näistä hankkeista on kuitenkin jo valtion rahoitus varmistunut. Suuruusluokka on 600 000–800 000 euroa per hanke.

Jäähallin ja keskuskentän huoltorakennus

Tärkeydeltään ensi vuoden ykköskohteeksi on määritelty Nokian uusi uimahalli. Nokialla valtuusto on jo päättänyt, että uusi uimahalli rakennetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslistalla on jo varattuna 800 000 euroa tähän hankkeeseen vuoden 2023 kohdalla. Nokian uimahallin kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2023 Pirkanmaalta on päässyt peräti seitsemän eri hanketta, joista yksi on Sastamalasta. Se on kuitenkin pantu avin tärkeysjärjestyksessä vasta viimeiselle sijalle, 15:nneksi. Kyseessä on Sastamalan jäähallin ja keskuskentän huoltorakennus. Uudisrakennuksen kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden kohteista Nokian uimahallin jälkeen tärkeysjärjestyksessä seuraavina ovat Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen laajennus, Valkeakosken eteläisen yhtenäiskoulun liikuntasali, Lempäälän Hakkarin liikuntahallin peruskorjaus, Ikaalisten tekonurmijalkapallokenttä, Tampereen Tenniskeskuksen laajennus ja Ylöjärven Siltatien lähiliikuntapaikka.

Esitys käsitellään Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostossa elokuun lopussa. Avi tekee varsinaisen päätöksen ministeriölle annettavasta esityksestä syyskuun alussa.

Kuluvana vuonna valtion rahoitus on myönnetty Pirkanmaalla Lempäälän uimahallille ja Nokian uudelle palloiluhallille.