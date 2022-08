Pääministeri Marin nauttii kohusta huolimatta Pirkanmaan demaripiirien luottamusta – ”Perinteisesti julkisuudessa oleminen on pääministerillä ollut hillitympää”

Aamulehden tavoittamien pirkanmaalaisten demarivaikuttajien mukaan pääministeri on hoitanut tehtävänsä hyvin. Sen sijaan vapaa-ajan seuransa tulisi pääministerin valikoida tarkemmin.

Pääministeri Sanna Marin on viime päivinä joutunut kritiikin kohteeksi, kun julkisuuteen päätynyttä kuva- ja videomateriaalia hänen vapaa-ajanvietostaan on ruodittu mediassa.

Syntynyt kohu ei ole kuitenkaan horjuttanut pääministerin ja sosialidemokraattien puheenjohtajan uskottavuutta tai luottamusta ainakaan Pirkanmaalla, kertovat Aamulehden tavoittamat Sdp:n pirkanmaalaispoliitikot.

Pirkanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Roope Lehdon mielestä Marin on hoitanut tehtävänsä hyvin, ja pääministerille on piiriltä täysi tuki. Suurimmaksi osaksi Marin on saanut hänen mukaansa jäsenistöltä tukea ja ymmärrystä, mutta kritiikkiäkin on tullut.

Pääministerillä tulisi olla oikeus yksityiselämään ja vapaa-ajanviettoon ilman, että siihen liittyvä kuvamateriaali olisi julkisesti katseltavissa, ajattelee Lehto. Toisaalta pääministeriltä on odotettu arvokkaampaa käytöstä myös vapaa-ajalla.

”Ymmärrän myös sen, että pääministeri-instituutiota arvostetaan, ja perinteisesti julkisuudessa oleminen on pääministerillä ollut hillitympää.”

Lehtoa harmittaa ennemminkin se, että kuva- ja videomateriaali on päätynyt julkisuuteen. Pääministerinkin pitää voida rentoutua ja elää vapaasti, mutta seuran valikoimisessa tulisi Lehdon mukaan olla tarkempi.

”Ehkä kannattaa ottaa opiksi siitä, millaisessa porukassa pystyy luottamuksella rentoutumaan.”

Kohulla tuskin on merkittävää vaikutusta ensi keväänä pidettäviin eduskuntavaaleihin, uskoo Lehto.

”Vaaleissa ihmiset toivottavasti valitsevat ehdokkaansa asiakysymysten, eivätkä yksityiselämän ja somen perusteella.”

Kohu vie tilaa asiakysymyksiltä

Sdp:n puoluehallituksen jäsen ja Pirkkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen kertoo luottamuksensa Mariniin olevan niin ikään vahva.

Kentällä ollaan Tolvasen mukaan tyytyväisiä Marinin tekemään työhön.

”Itseäni harmittaa, että kohu vie tilaa asiakysymyksiltä, joista olisi syytä päästä keskustelemaan jo tulevia eduskuntavaalejakin ajatellen.”

Tolvanen uskoo Marinin ottavan kohusta opiksensa, kuten pääministeri itsekin sanoi tänään aiemmin Sdp:n toritapahtumassa Lahdessa.

”Minä otan opiksi. Minä teen työni niin hyvin kuin tähänkin asti. Minä ajattelen Ukrainaa ja minä ajattelen heitä ja minä teen työni”, Marin sanoi puheessaan Lahdessa.

Harkintakyky petti ystäväpiirissä

Tampereen kaupunginvaltuuston sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi ei koe Marinin vapaa-ajanviettotapoja ongelmallisina.

”Harmittaa, että tällaiset toisarvoiset asiat nousevat näin vahvasti julkisuuteen, kun miettii kuinka isoja haasteita on käsillä”, Salmi sanoo viitaten muun muassa Ukrainan sotaan sekä energian ja ruuan hinnan nousuun.

Harkintakyky on Salmen mukaan ensisijaisesti pettänyt pääministerin ystäväpiirissä, joka kuvia ja videoita on julkaissut.

”Uskoisin, että Marin pohtii tarkemmin jatkossa, kenen luona kotibileitä viettää. Toivon, että tällaisia kohuja ei enää tulisi, vaan pystyttäisiin keskittymään isoihin, ihmisten arkielämään vaikuttaviin asioihin.”

Eduskuntaryhmästä löytyy luottoa

Pääministeri nauttii edelleen myös Sdp:n eduskuntaryhmän luottamusta, uskoo nokialainen kansanedustaja Marko Asell.

”Uskon, että luottamus on edelleen vahva. Pääministeri on vapaa-ajallaan juhlinut ja tuulettanut päätään railakkaastikin, mutta niinhän sitä sanotaan, että raskas työ vaatii raskaat huvit.”

Edessä on Asellin mukaan haastavia aikoja, ja budjettiriihen lähestymisen myötä politiikan syksy tulee painottumaan asiakysymyksiin.

”Se harmi kohusta on, että se peittää alleen tärkeistä asioista uutisoinnin.”

Pääministerin elämää seurataan tarkasti, ja esimerkiksi some-vaikuttajilla on intressi nostaa itseään esille. Keskustelua tullaankin Marinin osalta käymään julkisuuden hallinnasta, uskoo Asell.

”Kannattaa olla tarkempana vapaa-ajan vietossaan, niin pääsee vähemmillä kohuilla.”

Hän nostaa esiin myös Marinin vapaa-ajanvietosta käytävän kovaksi yltyneen keskustelun sosiaalisessa mediassa, jossa tunteet ovat nousseet pintaan.

”Siellä huomaa sen, että jotkut mätkivät ihan urakalla, ja se menee vallan kiusaamiseksi.”

