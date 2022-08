Aamulehti etsii haastatteluun perhettä, joka asuu Ylöjärven Metsäkylässä.

Aamulehti tekee juttua Ylöjärven Metsäkylästä ja etsii haastateltavaksi alueella asuvaa perhettä.

Miksi Metsäkylä houkuttelee lapsiperheitä? Millaiset palvelut lähistöllä on, ja mitä vielä puuttuu? Kerro meille, millainen asuinalue Metsäkylä on ja miksi perheesi on muuttanut juuri sinne. Voit jättää yhteystietosi alla olevan kyselyn kautta.