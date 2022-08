Liikenne on poikki Pikonlinnantiellä Kangasalla –Bussi tiellä poikittain

Aamulehti

Tie 3402 eli Pikonlinnantie Kangasalla on suljettu liikenteeltä. Tampereen tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että linja-auto on suistunut tieltä ja päätynyt tukkimaan ajoradan.

Liikenneoperaattori Marko Nuutinen kertoo, että kohdalla on kevyen liikenteen väylä, jota pitkin pääsee autolla hätätilanteessa. Paikalla on liikenteenohjaus, ja hinausauto on tulossa paikalle.

Nuutisen mukaan liikennöitsijä ilmoitti tapahtuneesta suoraan tieliikennekeskukseen.

Onnettomuus sattui kello 19.30 aikaan tiistaina ja tilanteen kestoksi arvioidaan noin tunti.