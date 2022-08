Limaiset hyytelösammaleläimet ovat löytäneet tiensä myös Pirkkalan rannoille – tällainen möykky löytyi laiturin uimaportaista

Hyytelösammaleläin on vieraslaji, josta on tehty Pirkanmaalla aiemmin havaintoja muun muassa Lempäälässä.

Aamulehti

Pyhäjärven rannoilla on tehty tänäkin kesänä lukuisia havaintoja limaisista hyytelösammaleläimistä, selviää kansallisesta vieraslajiportaalista. Aamulehti uutisoi elokuun alussa Lempäälästä löytyneestä yksilöstä, ja nyt vieraslaji on löytänyt tiensä myös Pirkkalan rannoille.

Pirkkalalainen Kauko Nuutinen kertoo Aamulehdelle tehneensä viime viikon perjantaina kaksi havaintoa hyytelösammaleläimistä Sorvanselän rannalta, läheltä Kranstolppan leirikeskusta. Toinen hyytelösammaleläin oli kiinnittynyt laiturin uimaportaisiin, toinen kiviin veden alla.

Vieraslajiportaaliin on kirjattu tänä kesänä yhteensä neljä hyytelösammaleläinhavaintoa Pirkkalasta. Havainnoista kaksi on Nuutisen tyttären kirjaamia. Sen lisäksi hyytelösammaeläimiä on nähty Pirkkalassa myös Avesaaren ja Karuniemen rannoilla.