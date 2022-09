Kuvat: Kangasalla sijaitsee huikea graffitiparatiisi, joka on noussut valtaisaan suosioon – kuka tahansa voi ihailla aluetta vielä hetken

Kangasalan Huutijärvellä sijaitsevan vanhan ammattikoulun rakennus ja piha-alue ovat toimineet kesän aikana katutaiteen ja yhteisöllisyyden alueena, jossa taide on esillä tasa-arvoisesti.

Kangasalan vanhan ammattikoulun piha-alueelle on maalattu valtavan kokoinen lisko, jota on kesän aikana ollut maalaamassa yhteensä yli 100 lasta. Aamulehti kuvasi alueen ilmasta tiistaina 23. elokuuta. Katutaidealue on avoinna kävijöille syyskuun loppuun asti.

Aamulehti

Kangasalan vanhaa ammattikoulun alue on toiminut kesän ajan alueena, jossa on ikään, taustaan ja kokemukseen katsomatta päässyt toteuttamaan graffiti- ja maalaustaidetta matalan kynnyksen tapahtumissa.

Alue on noussut kesän aikana valtaisaan suosioon. Sirkusrakkauspumpum ry:n toiminnanjohtaja, Pirkanmaan katutaidetuottaja sekä Kangasalan projektia koordinoiva Piritta Suominen kertoo, että konsepti kaikille avoimesta paikasta on ollut onnistunut. Tämä on näkynyt myös kävijämäärissä, ja alueella on tähän mennessä vierailut useampi tuhat ihmistä.

”Laskuria ei ole ollut, mutta pari viikkoa sitten järjestetyssä tapahtumassa kävijöitä oli useita satoja. Harvassa ovat olleet myös hetket, etteikö alueella olisi liikkunut ketään.”

Suominen sanoo, että valtava kävijämäärä ja innostus kertovat myös siitä, kuinka tärkeä veto- ja pitovoimatekijä purettavien kiinteistöjen hyödyntäminen katutaidekohteena voi kunnalle olla.

”Tällaisella saadaan mille tahansa kunnalle ihan mieletöntä haippia ja Kangasala on näyttänyt tässä hienoa esimerkkiä.”

Kangasalla sijaitsee Pirkanmaan mittakaavalla poikkeuksellinen katutaidealue, jossa graffitteja saa tehdä luvan kanssa purettavan rakennuksen julkisivuun.

Asfalttiin maalattu rullaluisteleva luuranko värittää vanhan ammattikoulualueen harmaata asfalttia. Luurangon maalaamiseen on osallistunut kesän aikana noin 40 henkilöä.

Kaikille avoin

Vanhan ammattikoulun seinät on rakennettu maalauskelpoisiksi levyttämällä ja pohjamaalaamalla rakennuksen seinät. Seinien lisäksi maalattavaa pinta-alaa on laajennettu piha-alueen asfalttipinnoille, joita koristavat esimerkiksi useiden metrien mittainen lisko sekä rullaluisteleva luuranko.

”Myös nämä ovat syntyneet yhteisöllisinä projekteina. Liskoa on maalannut yhteensä noin sata lasta ja nuorta, ja luuranko on valmistunut paikalleen noin 40 lapsen avustamana.”

Suominen sanoo, että erityisen paikasta tekee se, että sekä lasten tekemä taide seisoo tasa-arvoisena ammattitaiteilijoiden teosten rinnalla.

Graffititaiteen ilon ovat löytäneet myös monet aikuiset.

Suominen kertoo, että useampi paikalle lastaan tai lastenlastaan tuonut on yllättäen päätynyt itsekin maksamaan kurssimaksun ja nauttinut taiteen tekemisestä.

”Parasta on ollut myös palaute, joka iäkkäimmiltä vierailijoilta on tullut. He ovat esimerkiksi sanoneet ymmärtävänsä graffititaidetta paljon paremmin, eikä pidä sitä enää töhryjen tekemisenä vaan nimenomaan taiteena.”

Kangasalla graffittitaidetta ovat päässeet tekemään niin kokeneet kuin kokemattomat. Alueella voi käydä ihastelemassa tehtyjä teoksia. Kangasalan taiteiden yössä alueella järjestetään myös opastettuja kierroksia.

Mikä? Kangasala street art -alue Osa Operaatio Pirkanmaan toimintaa. Toteutuksesta vastaa Sirkusrakkauspumpum yhdessä Kangasalan kaupungin kanssa. Katutaidekokonaisuudessa järjestetään tapahtumia ja kaikille avoimia maksullisia ja maksuttomia työpajoja. Alueella on myös 24/7-kirpputori, jossa ostoksia voi tehdä koska tahansa maksamalla Mobilepay-sovelluksella. Toimintaa on näillä näkymin syyskuun loppuun saakka. Päättäjäiset järjestetään 17.9. ja Kangasalan taiteiden yö 23.9. Sijaitsee Kangasalan Huutijärvellä, vanhan ammattikoulun alueella Lehtipuuntiellä. Paikalle pääsee oman auton lisäksi julkista liikennettä käyttäen. Bussilinja 40B kulkee Kangasalan keskustasta ja Tampereelta alueen viereen.

Kaupunki heti mukana

Suominen kertoo, että katutaidealuehanke lähti etenemään nopeasti sen jälkeen, kun hän oli kaupunkiin yhteydessä alkuvuodesta.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoo, että päätöksentekoa nopeutti se, että kaupunki oli jo aloittanut mahdollisen toimijan etsimisen.

Kaupunki on ollut tyytyväinen tuloksiin, joihin katutaidealueella on kesän aika ylletty.

”Se on aivan mahtava kohde. Itse olen käynyt kiertämässä siellä kesän aikana neljä kertaa, ja joka kerta se on ollut erinäköinen.”

Auvinen sanoo, että katutaidealueen luominen on ollut mainio tapa hyödyntää poistuvaa infraa vielä kerran samalla, kun lapsille ja nuorille voidaan tarjota mielekästä tekemistä.

”Yleensä tällainen pyritään estämään ja kieltämään. Nuorten energia ja sen purkautumisen tarve on vakio. Kun tarjotaan mahdollisuuksia ja ajatellaan asioita uudella tavalla, vähentää se myös esimerkiksi ilkivaltaa, jota tällaiset kohteet usein tyhjinä kohtaavat.”

Uusia kohteita tulossa?

Katutaidealue on avoinna syyskuun loppuun saakka. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaupungin katutaidealueille heitettäisiin hyvästit.

Suominen kertoo, että kaupungin kanssa on käyty keskusteluja yhdestä keskusta-alueella sijaitsevasta purkukohteesta, jossa voitaisiin toteuttaa toimintaa talvi-aikaan.

”Vielä en voi tästä kertoa sen enempää, mutta jotakin samantapaista tulemme mahdollisesti näkemään Kangasalla tulevaisuudessakin.”

Suominen kertoo, että kohteita olisi mahdollista toteuttaa Pirkanmaalla enemmänkin. Yksi ehto kuitenkin on.

”Kuten Huutijärvellä, rahaa tulee olla riittävästi käytettäväksi, sillä näitä ei pysty liian pienellä rahalla tekemään.”