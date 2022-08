Pirkanmaan kansanedustajien joukosta löytyy tukea videokohun keskellä olevalle pääministeri Marinille – ”Tämä menee likasankopolitiikkaan”

Aamulehti kysyi kuudelta pirkanmaalaiselta kansanedustajalta, mitä he tai heidän eduskuntaryhmänsä ajattelevat videokohusta. Kukaan ei ollut suoraan sitä mieltä, että pääministerin pitäisi mennä huumetestiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kommentoinut torstaina juhlimisvideoita sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Kuopion Musiikkikeskuksella. Hän vieraili 10. elokuuta Ojansuun päiväkodissa Sastamalassa ja uudella Silta-kampuksella Nokialla.

Aamulehti

Mediassa on keskiviikon ja torstain aikana levinnyt juhlimisvideoita pääministeri Sanna Marinista (sd.), joka esimerkiksi tanssii julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa.

Videot ovat nostaneet kysymyksen, onko juhlaseurueessa käytetty huumeita. Mediassa on arvailtu, kuuluuko videon taustalta ”jauhojengi”-huutoja, jotka saattaisivat viitata huumeiden käyttöön. On kuitenkin epäselvää, mitä videolla sanotaan.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ovat vaatineet, että Marin kävisi huumetestissä. Marin sanoi, ettei hänellä ole ongelmaa mennä huumetesteihin eikä hänellä ole asian suhteen mitään salattavaa.

Aamulehti soitti pirkanmaalaisille kansanedustajille ja kysyi heidän ja heidän eduskuntaryhmänsä mielipiteitä kohusta. Aamulehti yritti tavoittaa myös kristillisdemokraattien kansanedustajan Sari Tanuksen, mutta ei saanut häntä kiinni.

Mitä? Näitä kysyimme 1. Mitä puolueesi eduskuntaryhmässä on puhuttu pääministeri Marinin kohuvideoista? 2. Mitä mieltä olet itse niistä? 3. Pitäisikö pääministerin mennä huumetestiin?

Kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd.) liikuttui puhuessaan kohusta. Hänet kuvattiin marraskuussa 2019.

Jukka Gustafsson (sd.)

1. On ihan normaali käytäntö, että ne, mitä ryhmässä on puhuttu, ovat luottamuksellisia keskusteluja kansanedustajien keskuudessa. Voin puhua vain omasta puolestani, mutta totta kai tilanne ja siihen liittyvät uutiset harmittivat. Meillä oli hyvähenkinen kokous, ja ne veivät terää jossain määrin.

2. Jos jotkut keräävät videopätkiä ja näkevät tarkoituksenmukaiseksi julkistaa ne, se on mielestäni äärimmäisen raukkamainen teko. Hyväuskoisuus tällaisessa porukassa varmaan opettaa, että pitää olla huolellisempi. Jokainen ihminen, joka on viettänyt nuoruuttaan, vanhuuttaan tai keski-ikäisyyttään yksittäisissä tilaisuuksissa, tietää, että siellä hullutellaan, tanssitaan ja ilveillään.

Tämä on äärimmäinen loukkaus ja sivistymättömyyden osoitus henkilöltä, joka syystä tai toisesta haluaa saattaa tällaisen yksityistilaisuuden ohjelman ulos. Kysymys ei ole yksin Sanna Marinista, vaan instituutiosta.

Tietyt ihmisen peruoikeudet ovat minusta loukkaamattomia, kuten yksityisyydensuoja. Ja kyllä minusta medialla on hirveän hyökkäävä asenne.

3. Nauhathan ovat kahden, kolmen viikon takaa, enkä ole asiantuntija arvioimaan. Minusta tämä on poliittisten irtopisteiden keräämistä. Pidän sitä äärimmäisen yliampuvana esityksenä tilanteessa, jossa ei ole mitään objektiivista syytä epäillä tai arvioida. Tämä menee likasankopolitiikkaan. Pääministeri edustaa instituutiota. Ei hänelle voida sanoa, että lähde huumetestiin, kun ei ole mitään näyttöä.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) kokosi hetken ajatuksiaan, ennen kuin muotoili, mitä itse ajattelee videoista ja kohusta. Kiuru kuvattiin marraskuussa 2019.

Pauli Kiuru (kok.)

1. Eduskuntaryhmä ei ole ollut koolla. Viestejä vaihdetaan hyvin monenlaisista asioista, mutta ei ole mitään yhteistä päätöstä tai näkemystä.

2. Ihminen saa vapaa-ajallaan toki juhlia. Saa pitää hauskaa, ja on varmasti syytäkin välillä vähän raskaan työn vastapainoksi olla kavereiden kanssa. Mutta tuossa asemassa tekisin ystäväporukalleni selväksi, että juhlien aikana kännyköitä ei käytetä, kuvia ei oteta eikä mitään someteta. Tämä olisi mielestäni fiksua kaikkien kannalta. On ihan selvää, että jos joku kuvaa, riski siitä, että se karkaa julkisuuteen, on suuri. Ellei sitten ole tarkoitus, että se karkaa julkisuuteen. Sitähän emme tiedä.

3. En ota siihen mitään kantaa. Pääministeri itse päättää, mikä on viisain tapa toimia.

Kansanedustaja Satu Hassin (vihr.) mielestä nykyisellä hallituksella on ollut kovemmat paikat kuin millään hallituksella pitkään aikaan. ”Tällainen savotta on käyty läpi, ja sitten tulee kamala haloo siitä, että pääministeri on nähty bileissä. Niin voi hertsykät sentään.” Hassi kuvattiin marraskuussa 2019.

Satu Hassi (vihr.)

1. Eduskuntaryhmämme ei ole kokoontunut, eikä tämä ole todellakaan sellainen asia, että eduskuntaryhmän pitäisi kokoontua.

2. Olen somesta nähnyt vähän kaikuja. Mielestäni kohu on ihan posketon.

On asioita, joissa on kritisoitavaakin, mutta nyt nousee mahdoton kohu siitä, että ihminen käy kesällä muutamissa kulttuuritapahtumissa ja bileissä. Minusta se on suhteetonta.

3. Pääministeri päättää itse, meneekö vai ei. Minun mielestäni ollaan aika erikoisella tiellä, jos johtavien poliitikkojen pitää kaikkia tällaisia keksittyjä syytöksiä vastaan alkaa hankkia todisteita. Tietysti olen nähnyt vain pienen osan siitä, mitä velloo netissä ja somessa. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt, epäilyt siitä, että bileissä olisi käytetty huumeita, on lähinnä pahantahtoista tulkintaa.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) kertoo kommentoivansa ainoastaan pääministerin työhön liittyviä asioita. Hänet kuvattiin huhtikuussa 2022.

Anna Kontula (vas.)

1. Ei mitään. Meillä eduskuntaryhmässä on ihan oikeitakin työasioita. Emme kertaa edes keskenämme toistemme bileasioita, saati jonkin toisen puolueen ihmisen bileasioita.

2. Minulla ei ole mitään kommentoitavaa. Kommentoin Sanna Marinin poliittista työtä. Minulla on sellainen käsitys näistä videoista, että ne eivät liity hänen politiikkaansa millään lailla.

3. Pääministerin pitää mennä niihin testeihin, joita hänen työnsä edellyttää. Ne ovat laissa ja säädöksissä. Mitään spesiaalia huumetestiä näiden ulkopuolelta en kannata.

Kansanedustaja Arto Pirttilahti (kesk.) ei ole nähnyt kohua aiheuttanutta videota. Hänet kuvattiin marraskuussa 2019.

Arto Pirttilahti (kesk.)

1. Ei mitään. Olen ollut tämän viikon maaseudulla. En ole edes nähnyt muita, eikä ole ollut yhteyttä ryhmän muiden jäsenten kanssa tästä asiasta.

2. Täytyisi katsoa, mikä tämä kohu on. Tietenkin pääministerillekin on sallittua vapaa-aika, mutta pitää muistaa, että on maan pääministeri. Tästä välistä asiaa pitää tutkia. En ole nähnyt videoita, enkä tiedä, mitä niissä tapahtuu.

3. Ei huhujen perusteella. En näe tarpeelliseksi tässä vaiheessa.

Kansanedustaja Veijo Niemi (ps.) ei näe syytä sille, miksi Marinin pitäisi tehdä huumetesti. Hänet kuvattiin Tampereen poliisitalolla joulukuussa 2020.

Veijo Niemi (ps.)

1. Emme varsinaisesti ole keskustelleet, koska emme ole kokoontuneet. Ensi viikon lopulla meillä on eduskuntaryhmän kokous Lappeenrannassa.

Joku on kritisoinut jotakin ryhmäkeskustelussa, että onko tämä pääministerin toimintaa vai ei.

2. En poliisitaustallani ymmärrä sitä, että jos siellä on pidetty bileitä, mikä kuuluu normaaliin ihmiselämään, kuka siellä on ollut niin raukkis, että on levittänyt julkisuuteen tällaisen videon. Jos olen oikein ymmärtänyt, se on ollut yksityistilaisuus jossain yksityisessä huoneistossa.

3. Ei. Vastaan suoraan poliisitaustalta. Eihän siihen ole mitään perustetta, jos joku on jossakin kotona bileitä pitänyt ja on ollut hauskoja ilmeitä. Kyllä siinä täytyy enemmän laillinen peruste olla, että on esimerkiksi tavattu liikenteestä tai ohjauspyörän takaa. En ainakaan löydä, mikä olisi peruste laittaa ihminen huumetestiin.