12-paikkaisella akuuttiosastolla on ollut pahimmillaan 19 potilasta.

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla havahduttiin koulujen alettua harvinaiseen tilanteeseen: 12-paikkainen akuuttiosasto täyttyi ennätysajassa ylipaikoille saakka. Osa nuorista on jouduttu majoittamaan osaston lattialle patjoille.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala kertoo Aamulehdelle, että lähetteitä päivystykseen alkoi tulla heti, kun koulut alkoivat. Toistaiseksi pahimmillaan tilanne oli maanantaina 15. elokuuta, kun osastolla oli 19 nuorta. Torstaiaamuna osastolla oli vielä 17 nuorta.

”On poikkeuksellista, että osastolle tulee tähän aikaan vuodesta kerralla näin paljon akuuttia hoitoa vaativia nuoria”, Kaltiala sanoo.

Taysin nuorisopsykiatrian osastolla hoidetaan 13–17-vuotiaiden nuorten vakavia psykiatrisia häiriöitä. Osastolle saavutaan esimerkiksi tilanteissa, jos nuori on itsetuhoinen tai hänen tilansa on psykoottinen.

Koulu aiheuttaa ahdistusta

Kaltialan mukaan nuorisopsykiatrian palveluissa on aina eletty kouluvuoden syklissä. Ruuhkahuiput ajoittuvat syksyyn ja kevääseen.

”Avohoidon lähetteitä alkaa tulla yleensä enemmän muutama viikko koulujen alun jälkeen. Osa nuorista on saanut kesällä elää vapaammin ja syksyllä aletaan huomata, että on vaikeuksia tai ettei nuori ole pystynyt palaamaan kouluun”, Kaltiala sanoo.

”Koulumaailma on sellainen, että sieltä kumpuaa paljon ahdistusta ja stressiä. Osalla kouluun ja ikätoverien joukkoon palaaminen on hyvin kuormittavaa. Toisaalta nuorilla on hirveät paineet koulunkäynnistä ja tulevaisuudesta. Valintakoeuudistuskin toi mukanaan lisää stressiä. Moni nuori ajattelee, että kaikki on mennyt pieleen, jos ei yläasteella ole menestynyt koulussa”, Kaltiala sanoo.

Tänä vuonna ruuhkahuippu tuli siis etuajassa. Lisäksi osastohoidolle on ollut tarvetta aiempaa enemmän. Kaltiala uskoo, että osasyynä voi olla korona-aika. Etäkoulujärjestelmästä on ollut haittaa nuorille, jotka ovat ahdistuksen vuoksi vältelleet kouluun menemistä.

”Korona-aika on pahentanut mielenterveysongelmia ja osa nuorista on jäänyt jälkeen sosiaalisissa taidoissa.”

Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala peräänkuuluttaa koulun ja kodin vastuuta nuoren hyvinvoinnissa. ”Nuoret eivät ole pieniä aikuisia”, hän sanoo. Kaltiala kuvattiin joulukuussa 2021.

Ensi viikolla ”koko paletti auki”

Taysin nuorisopsykiatrian osastolla on jo pitkään kärsitty tilan puutteesta. Aamulehti uutisoi osaston ruuhkista jo viime vuoden huhtikuussa.

Kaltiala kertoo, että korona-aikana osastolla oli potilaita miltei koko ajan ylipaikoilla. Kesää kohden ruuhkaa saatiin kuitenkin purettua, vaikka nuorisopsykiatrian palveluita supistettiin kesäajaksi.

Se, miten kauan nykyisten ruuhkien purkaminen kestää, jää Kaltialan mukaan nähtäväksi. ”Ensi viikon alusta saamme taas auki viikko-osaston, ja sitten meillä on niin sanotusti koko paletti auki. Uskoisin, että se auttaa kokovuorokausiosaston ruuhkahuippuun”, hän kertoo.

Nuorisopsykiatrian palvelut ovat olleet typistettynä kesäaikaan, jolloin on tavanomaisesti rauhallisempaa.

Niin sanottu viikko-osasto sopii nuorille, jotka tarvitsevat osastohoidon turvaa päiväsaikaan, mutta pärjäävät yön kotona. Viikko-osastolla ollaan arkisin noin kello 8–20.

Kaltialan kuvailema kokovuorokausiosasto eli Taysin nuorisopsykiatrinen osasto on tarkoitettu niille potilaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.

Ratkaisun avaimet

Kaltialan mukaan mikään biologinen seikka ei selitä mielenterveysongelmien lisääntymistä nuorten keskuudessa. Hän peräänkuuluttaakin kodin ja koulun vastuuta nuorten hyvinvoinnissa.

”Jos kymmenen prosenttia nuorista alkaa olla psykiatrisen erikoishoidon potilaita, se tarkoittaa sitä että nuoret eivät selviydy arjessa joka heille on viritetty. Silloin se arki täytyy virittää uudestaan”, hän sanoo.

”Ei nuorten mielenterveyskriisiä hoideta sillä, että yhä useampi nuori saadaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin. Nuoret tarvitsevat enemmän tukea koulussa ja kotona. Nuoret eivät ole pieniä aikuisia. Vanhempien pitää osallistua enemmän nuorten elämään. Siellä ne ratkaisun avaimet ovat pitkällä tähtäimellä.”