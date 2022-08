Tuomi Logistiikan Lahdesjärven tiloihin rakennetaan laajennus – Myös omistaja vaihtuu sote-uudistuksessa

Muun muassa terveydenhuollon hoitotarvikkeiden logistiikasta huolehtivan Tuomi Logistiikan laajennetussa tilassa tulee olemaan tilaa esimerkiksi varmuusvarastolle.

Logistiikkapalveluja tarjoavan Tuomi Logistiikan Lahdesjärven tiloihin rakennetaan laajennus, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Logistikko nosteli kasvomaskipakkauksia yhtiön varastolla Tampereen Lahdesjärvellä marraskuussa 2020.

Aamulehti

Julkisen sektorin omistaja-asiakkailleen muun muassa hankinta- ja logistiikkatehtäviä Pirkanmaalla tuottava Tuomi Logistiikka laajentaa Tampereen Lahdesjärvellä sijaitsevan pääkonttorinsa varastotiloja.

Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan kunnat sekä muut yhtiö- ja kuntayhtymäasiakkaat. Tuomi Logistiikan pääomistajia ovat tällä hetkellä Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Urakan tilaajana toimii Tampereen Palvelukiinteistöt oy, joka myös omistaa tilat, joissa Tuomi Logistiikka tulee olemaan vuokralaisena. Tampereen Palvelukiinteistöt oy:n omistaa Tampereen kaupunki.

Toimitilojen rakentamisesta vastaa pirkanmaalainen rakennusliike Meijou Oy. Urakka aloitetaan loppukesästä 2022, ja tilat luovutetaan Tuomi Logistiikalle elokuussa 2023. Laajennuksen kerrosala on 4 675 neliömetriä.

Tällä hetkellä Tuomi Logistiikka on vuokrannut tilaa useammasta pisteestä, ja nyt käytössä olevat tilat ovat tuplaantumassa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Vesa Haapamäki.

”Lisätarvetta tilalle on ilmaantunut, sillä olemme kasvaneet yhtiönä hyvää tahtia. Viimeisen parin vuoden aikana on noussut entistä tärkeämmäksi, että meillä on kaikki tarvikkeet saman katon alla.”

Viimeisin yhtiön laajennus syntyi, kun Tuomi Logistiikan ja Kanta-Hämeessä toimivan Kanta Logistiikan liiketoiminnot yhdistettiin heinäkuun alusta alkaen.

Lisää varmuusvarastoa

Uudessa kiinteistössä tullaan säilyttämään erityisesti hoitotarvikkeita, jotka yhtiö kuljettaa asiakkailleen. Tiloissa tulee olemaan myös varmuusvarastoa häiriötilanteiden varalle.

”Se on osoittautunut erittäin tärkeäksi”, sanoo Haapamäki.

Sote-uudistuksen myötä Pirkanmaan hyvinvointialueesta on tulossa Tuomi Logistiikan omistaja.