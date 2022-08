Pirkanmaan pikkukunnissa on pian enemmän vanhuksia kuin työikäisiä – Katso tästä oman kuntasi tilanne

Pirkanmaan vanhushuoltosuhde kuvastaa Suomen nykysuuntausta. Tampereen vanhushuoltosuhde on matala, ja ennusteen mukaan vuonna 2040 se tulee olemaan koko maan neljänneksi alhaisin. Luonnollisen väestönkasvun vähenemisen ja muuttotappioiden vuoksi pienemmissä Pirkanmaan kunnissa tilanne on kuitenkin täysin päinvastainen.

Kuhmoisissa on Pirkanmaan korkein vanhushuoltosuhde. Ennusteen mukaan kunnassa on vuonna 2040 jopa 116,3 yli 64-vuotiasta sataa työikäistä kohti. Kuhmoisten kunnantalo kuvattuna vuonna 2020.

Aamulehti

Pirkanmaan vanhushuoltosuhteessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Tampereen vanhushuoltosuhde on Suomen alhaisimpia. Pirkanmaan pienemmissä maaseutukunnissa se on kuitenkin nousussa.

Vanhushuoltosuhde kuvaa yli 64-vuotiaiden määrää suhteessa sataa 15–64-vuotiasta työikäistä kohden. Vanhushuoltosuhdetta tarkastelemalla voidaan tutkia, millaisia väestö- ja ikärakenteeseen liittyviä muutoksia yhteiskunnassa on käynnissä.

Pirkanmaan Kuhmoisissa vanhushuoltosuhde on yksi korkeimpia Suomessa. Maakunnan matalin huoltosuhde on sen sijaan Lempäälässä. Pirkanmaan vanhushuoltosuhde on 35,7, joka on Suomen keskitasoa.

Suomen suurissa kaupungeissa vanhushuoltosuhde on matala ja muuttoliikenteestä johtuen ikärakenne tasainen. Kaupunkien ulkopuolelle jäävissä maaseutukunnissa vanhusten määrä suhteessa työikäisiin on kuitenkin kasvanut. Samaan aikaan syntyvien lasten määrä ja perheiden kokonaislapsiluku ovat vähentyneet.

Alueelliset erot näkyvät selvästi myös Pirkanmaalla.

”Pirkanmaa on kuin Suomi pienoiskoossa”, kertoo johtava asiantuntija Timo Aro Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä.

Aron mukaan Pirkanmaan pienissä kunnissa on jo pitkään ollut nähtävillä väestön vähenemistä ja ikärakenteen vinoutumista. Samaan aikaan Tampere kehyskuntineen on houkutellut jatkuvasti nuoria ja nuoria aikuisia muuttajia.

Tämä on nähtävillä muun muassa Lempäälässä, missä on Pirkanmaan alhaisin vanhushuoltosuhde.

Ennaltaehkäisevää työtä

Noin 2 000 asukkaan Kuhmoisissa vanhushuoltosuhde on 94,8. Sataa työikäistä kohden Kuhmoisissa on siis 94,8 yli 64-vuotiasta henkilöä. Ennusteen mukaan vanhusten määrä kunnassa ylittää työikäiset ensi vuoden aikana.

Kuhmoisten kunnanjohtajan Valtteri Väyrysen mukaan korkea vanhushuoltosuhde on ollut tiedossa kunnassa jo pitkään.

”Kunnan elinvoimasta käydään koko ajan keskustelua. Huoltosuhde on osa elinvoimaa, mutta kokonaisuuteen kuuluu muutakin. Pidämme elämisen laadun hyvätasoisena, otamme yritykset avosylin vastaan ja tarjoamme muuttajille tontteja”, Väyrynen kertoo.

Tilanteeseen on pyritty vaikuttamaan ikäihmisten hyvinvointia tukevilla toimenpiteillä.

Väyrysen mukaan kunnan erikoissairaanhoidon kulut on onnistuttu pitämään pieninä ennaltaehkäisevin keinoin. Vanhainkoti Päijännekotiin on esimerkiksi palkattu erikseen virikehoitaja. Lisäksi tehostetun palveluasumisen paikkoja on lisätty. Kunta on myös ostanut lisäpalveluna kaksi lääkärin virkaa.

Lisäksi ikäihmisille järjestetään virikepäiviä, joihin sisältyy ruokailua, terveysluentoja ja jumppia. Heidän toimintakykyään ylläpidetään myös liikuntahankkeiden avulla.

”Nämä ovat ylimääräisiä palveluja, joita muilla kunnilla ei ole. Ikäihmisten eteen tehdään paljon Kuhmoisissa”, kunnanjohtaja kertoo.

Kuhmoisissa on pienestä koostaan huolimatta järjestetty opetus esikoulusta lukioon asti. Kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen mukaan Kuhmoinen onkin hyvä koti myös perheille. Kuhmoisten tori kuvattuna huhtikuussa 2021.

Opetuslaboratorioita tulevaisuuteen

Kuhmoisten tilanne ei ole ainutlaatuinen Suomessa.

”Suurilla ikäluokilla on ollut täällä työt, joten he ovat jääneet. Täältä lähdetään kuitenkin helposti lukion jälkeen työelämään ja korkeakouluopintoihin Helsinkiin”, kertoo Väyrynen.

MDI:n johtavan asiantuntija Aron mukaan Kuhmoisen kaltaiset kunnat toimivat opetuslaboratorioina muille kunnille.

”Ne ovat varautuneet ikärakenteen muutokseen jo pitkään. Pienet kunnat ovat sopeuttaneet palveluverkkoaan ja -rakennettaan vastaamaan toimintaympäristön muutosta ja väestön ikääntymistä. Kunnissa on testattu asioita, jotka tulevat koskettamaan seuraavien vuosikymmenien aikana muitakin kuntia”, Aro sanoo.

Korkeaa vanhushuoltosuhdetta on kuitenkin vaikeaa korjata, jos luonnollinen väestönlisäys on vähäistä ja muuttoliike tappiollista. Korkea huoltosuhde voi kuitenkin tasoittua vuosien kuluessa.

”Tämän hetken tiedot ovat tärkeitä, mutta olennaisempaa on katsoa vuoteen 2040. Parikymmentä vuotta väestönkehityksessä on lyhyt aika, mutta omaehtoisten tekojen kautta on mahdollista panostaa valintoihin, jotka auttavat ottamaan tulevaisuuden haltuun”, Aro summaa.