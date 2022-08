Kangasalan Suinulan urheilukentän osittain pieleen mennyt 26 000 euron nurmikkoremontti siirsi harrastajat muualle – ”Kyllä se harmittaa, että emme ole nurmikentälle päässeet”

Kangasalan Suinulan urheilukentän nurmikenttä on toistaiseksi käyttökiellossa, joka johtuu nurmikon heikosta kunnosta. Käyttökielto on siirtänyt esimerkiksi Tampereen Pallo-Veikkojen jalkapalloharjoitukset sekä pelit toisaalle kevään ja kesän ajan. Toistaiseksi on epävarmaa, koska toiminta pääsee palaamaan Suinulan kentälle.