Tehdashallin työkoneessa syttyi palo Kangasalla

Pelastuslaitos sammuttaa paikan päällä savuavaa konetta.

Aamulehti

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta tänään hieman ennen puoli kolmea Kangasalan Aakkulantielle. Hälytys tehtiin alueella sijaitsevaan teollisuusrakennukseen.

”Tässä on tällainen metallilaserleikkurin suodatinyksikkö, jossa on syttynyt palo. Se on noin kolmen kuutiometrin kokoinen metallilaatikko”, päivystävä palomestari Johannes Valkama kertoo Aamulehdelle.

Palokunta hinasi savuavan suodatinyksikön ulos, missä se avattiin. Näkyviä liekkejä yksiköstä ei Valkaman mukaan noussut. Sammutustyöt ovat vielä käynnissä. Paikalle lähetettiin yhteensä kahdeksan yksikköä.

”Varmaan suodatinmateriaali on siellä palanut”, Valkama arvelee.

Tehtaassa oli syttymishetkellä työntekijöitä, jotka evakuoituivat itse pois hallista ennen palokunnan saapumista. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

”Siellä on sisällä ainoastaan savua. Aloitimme tilassa tuuletuksen ja tarkistimme yläpohjan rakenteen.”