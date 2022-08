Pääministeri Sanna Marin lähestyvästä budjettiriihestä: ”Olen valmis tarkastelemaan pieni- ja keskituloisiin kohdistuvia veronkevennyksiä”

Pääministeri Sanna Marin vieraili keskiviikkona Pirkanmaalla. Hän vastasi Aamulehden kysymyksiin budjettineuvotteluista ja valtion talousnäkymistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vieraili keskiviikkona Pirkanmaalla. Hän tutustui Sastamalassa Ojansuun päiväkotiin sekä Nokialla Silta-kampukseen, jossa toimii lukio ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Marin ehti muun muassa muovailemaan päiväkotilasten kanssa vahasta toukan. Kiirettä kuitenkin todennäköisesti pitää, sillä hallitus kokoontuu elokuun lopussa budjettiriiheen päättämään valtion ensi vuoden menoista ja tuloista.

Neuvotteluihin lähdetään poikkeuksellisessa taloustilanteessa, kun inflaatio on ollut ennätyksellisen korkealla ja Venäjän aloittama sota on laittanut energiapolitiikan sekaisin. Marinin mukaan yksi suurimmista budjettiriihen kysymyksistä on ihmisten ostovoiman turvaaminen.

Hän kertoo olevansa valmis keskustelemaan verojen keventämisestä. Marinin mukaan se voi olla yksi työkalu ostovoiman turvaamisessa.

”Olen valmis tarkastelemaan verotusta, erityisesti pieni- ja keskituloisiin kohdistuvia veronkevennyksiä”, hän sanoo.

Marin kertoo, että valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa on käyty alustavasti läpi vaihtoehtoja ihmisten ostovoiman turvaamiseen. Pääministeri ei kuitenkaan avaa tarkemmin, millaisia veronkevennykset voisivat olla.

”Mitään summia, määriä tai edes kohteita ei ole vielä sovittu. Mutta kokonaisuus on sellainen, mistä tulemme budjettiriihessä keskustelemaan.”

Kuinka korkojen nousu kestetään?

Valtiovarainministeri Saarikko esitteli viime viikolla valtiovarainministeriön ehdotuksen ensi vuoden meno- ja talousarvioksi.

Budjettiehdotuksen loppusumma on 79,5 miljardia euroa, ja ehdotus on 6,3 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksessa Suomen velka nousee noin 144 miljardiin euroon, mikä on noin 52 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kuinka valtion talous kestää velkaantumisen ja korkojen nousun? Marinin mukaan uusimmat viestit valtion velkojen korkojen noususta ovat maltillisia.

”Ei ainakaan tällä näkymin ole tulossa mitään kovia heilahteluita. Yleisesti ottaen velkaantuminen tietenkin huolestuttaa ja sen pitääkin huolestuttaa.”

Marin sanoo, että parhaiten tasapainoiseen talouteen päästään vahvalla talouskasvulla ja vahvalla työllisyydellä. ”Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja osaajia ulkomailta, jotta talous kasvaa tulevaisuudessakin.”

Päivän ohjelmaansa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen parissa viitaten pääministeri toteaa kaiken lähtevän laadukkaasta koulutuksesta.

Sanna Marin kertoi päiväkodissa sen arjen olevan hänelle tuttua ja varsin ajankohtaistakin, sillä hänen lapsensa on päiväkoti-ikäinen.

Sanna Marin muotoili Iiris Hällin kanssa vahasta "possumadon" Ojansuun päiväkodissa Sastamalassa.

Indeksikorotukset tarpeellisia?

Pääministeri korostaa, että kaikkein pienituloisimpien ostovoiman ja aseman turvaamisessa tärkein keino on tulonsiirrot.

”Olemme tehneet jo indeksitarkistukset korkeiden energiahintojen takia.”

Esimerkiksi Kelan kansaneläkkeet, työmarkkinatuki, toimeentulotuen perusosa ja opintoraha nousivat 1. elokuuta. Hallitus esitti indeksikorotuksia keväällä hintojen voimakkaan nousun takia, ja eduskunta päätti ylimääräisistä korotuksista, mikä on epätavallista kesken vuoden.

”Se tuo turvaa, mutta en usko, että tämä tilanne hirveän nopeasti oikenee. Myös ensi vuoden talouden osalta joudutaan näitä asioita tarkastelemaan”, Marin sanoo.

Miten sähkön hintaan reagoidaan?

Sähkön hinta on ollut tänä kesänä pilvissä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ehdotti tällä viikolla Ylen haastattelussa, että sähkön hinnannousun vaikutuksia voisi hillitä laskemalla sen arvonlisäveroa. Lintilä ehdotti arvonlisäveron alentamista nykyisestä 24 prosentista 14 tai 10 prosenttiin.

Marin sanoo suhtautuvansa kaikkiin ehdotuksiin avoimesti, mutta hän huomauttaa, ettei Suomi voi ratkaista energiakriisiä ja sähkön hinnan nousua yksin. Hän sanoo, että ratkaisuja on myös löydyttävä yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa.

Sitä voitaisiin Marinin mukaan etsiä esimerkiksi yhteisistä energian hintakatoista ja Venäjältä tuotavalle energialle asetettavista tullimaksuista. Lisäksi hän nostaa esiin EU-maiden vapaaehtoiset yhteisenergiaostot, joita komissio on esittänyt.

”Tilanne pahenee, jos me lähdemme eurooppalaisina valtioina keskenään kilpailemaan energiasta. Se nostaa hintoja entisestään, ja sitten yhdessä joudumme pohtimaan, että millä tavalla kalliita hintoja kuluttajille kompensoidaan.”

Valtiovarainministeriön asiantuntijat selvittävät parhaillaan keinoja varautua sähkön hinnan nousuun ja sen vaikutusten lievittämiseen. Valtiovarainministeri Saarikko on kertonut valmistelevansa elinkeinoministeri Lintilän kanssa esityksen budjettiriiheen mennessä.

Marin kommentoi Aamulehdelle myös energiakriisiin kytkeytyvää heinäkuussa aikaan saatua neuvottelutulosta Uniper-sotkuun. Hänen mukaansa valtionyhtiöiden on tarkasteltava, millaisia riskejä voi jatkossa ottaa.

”Kokonaisuudessa jälkikäteen katsottuna ei ole toimittu parhaalla mahdollisella tavalla, kun tällaisia riskejä on otettu”, hän sanoo.