Junakaaoksen aiheuttanut kaapeleiden katkominen Lempäälässä tallentui videolle – samat tekijät jäivät toisestakin rikoksesta tallenteelle

Kaapelien katkaisu maanantain vastaisena yönä aiheutti junaliikennekaaoksen lähes 12 tunnin ajaksi Tampereen ja Riihimäen välille. Poliisi epäilee tässä vaiheessa kahden henkilön syyllistyneen varkauden yritykseen.

Aamulehti

Poliisilla on videokuvaa Lempäälässä maanantain vastaisena yönä tehdystä valokuitukaapeleiden katkaisusta, joka johti pääradan katkaisemiseen lähes 12 tunnin ajaksi Tampereen ja Riihimäen välillä.

Valkeakosken poliisiasemalle kirjattiin rikosilmoitus Turuntie 905:n läheisyydessä Turuntien ylittävän rautatiesillan työmaa-alueella olevien valokuitukaapeleiden katkaisusta 8.8. kello 0.40. Poliisi tiedotti asiasta tiistaina puolenpäivän jälkeen.

Kyseisellä työmaa-alueella valokuitukaapelit olivat isohkolla kiepillä odottaen maahan asentamista. Teko tallentui videovalvontatallenteeseen. Rikosilmoituksen poliisille on tehnyt työmaa-alueen urakoitsija. Poliisi tiedotti virheellisesti maanantaina, että ilmoituksen olisi tehnyt rataliikennekeskus.

Toinen rikos tallentui Vesilahden rajalla

Kaapelien katkaisun jälkeen tekijät poistuivat paikalta pakettiautolla, ja kyseisten tekijöiden epäillään anastaneen noin 30 minuuttia kaapelin katkaisun jälkeen Vesilahden ja Lempäälän kunnan rajalta omaisuutta, josta on kirjattu erillinen rikosilmoitus. Myös tästä rikoksesta on olemassa videovalvontatallenne, josta on nähtävillä teko sekä tekijöiden käyttämä ajoneuvo.

Poliisi epäilee tässä vaiheessa kahden henkilön syyllistyneen kaapelien katkaisun osalta varkauden yritykseen ottaen huomioon teko, teko-olosuhteet sekä epäiltyjen jälkikäteinen toiminta.

Kaapelien katkaisemisella työmaa-alueella on aiheutettu tuntuvaa vahinkoa, koska se on johtanut koko raideliikenteen pysäyttämiseen koko rataosuudella. Teko on todennäköisesti jäänyt yritysasteelle, kun tekijät ovat tehneet havainnon, että kaapeli ei sisälläkään kuparia. Tutkintanimike saattaa tarkentua esitutkinnan edetessä. Mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset selviävät myöhemmin esitutkinnan edetessä.

VR ei tiedä vielä korvausten määrää

Kaapelien katkaisemisen aiheuttama häiriö vaikutti maanantaina tuhansiin matkustajiin. VR:n viestinnästä kerrotaan tiistaina, että VR:lle on tullut jo asiaan liittyen satoja korvaushakemuksia, mutta kokonaisuutta on vielä vaikea arvioida.

Osa junavuoroista peruttiin kokonaan ja osa oli myöhässä jopa yli 5 tuntia. Junia korvattiin osittain busseilla, mutta R-junaliikennettä Tampereen ja Riihimäen välillä ei pystytty korvaamaan, ja bussit pysähtyvät ainoastaan Hämeenlinnassa ja Toijalassa. VR pyysi R-junan pysähdyspaikoilta Ryttylä, Turenki, Parola, Iittala, Viiala ja Lempäälä matkustajia järjestämään omatoimisesti kyydin lähimmälle asemalle, jossa korvaava bussi pysähtyi.

”Ymmärrämme, että asiakkaille on voinut aiheutua tilanteesta esimerkiksi ylimääräisiä taksikuluja. Näiden osalta ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti kokonaistilanne huomioiden”, VR:n viestintäpäällikkö Taina Kuitunen viestitti tiistaina Aamulehdelle.

VR korvaa asiakkaiden liput kokonaan, jos juna on myöhässä yli 4 tuntia. Vähintään kahden tunnin myöhästymisestä VR korvaa puolet lipun hinnasta ja vähintään tunnin myöhästymisestä neljäsosan lipun hinnasta.

Uutinen päivittyy.