Tampereelle Sepänkadulle avattiin kaksi uutta pysäkkiä.

Aamulehti

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen talvikausi alkoi maanantaina. Linjastoon on tehty reittimuutoksia, ja palvelutarjonta on tarkistettu, kerrotaan Nyssen tiedotteessa.

Kesätauolla olleet linjat 39, 44 ja 47 palasivat liikenteeseen. Koululaisille räätälöidyt linjat 37, 37X, 46, 46J, 49, 56U, 57U, 67, 75U, 85U, 86, 86X, 87U ja 96U aloittavat palvelunsa vasta peruskoulujen alkaessa keskiviikkona 10. elokuuta.

Arjen ruuhka-aikojen vuorotarjontaa on parannettu linjoilla 33, 35 ja 38. Vuoroja on lisätty myös linjan 10 sunnuntain palveluun. Tarjontaa on vähennetty matkustajamääriin perustuen linjoilla 12 ja 37. Linjalla 37 on säilytetty koululaisten tarpeisiin suunnitellut vuorot.

Reittimuutokset

Linjojen 9 ja 19 reitti siirtyy Hämeenpuistosta Pyynikintorille, jonne ajetaan Sepänkadun kautta. Sepänkadulle avataan uudet pysäkit: Savilinna 0098 (Lentävänniemeen) ja Savilinna 0099 (keskustaan).

Linjan 15A reitti muuttuu välillä Peltolammi–Vihilahti. Reitti kulkee Lakalaivan ja Taatalan kautta. Muutos parantaa koululaisten yhteyksiä Etelä-Tampereelta Hatanpään yläasteen Taatalan toimipisteeseen. Linjan 15B reitti säilyy entisellään.

Linjan 16 reitiltä poistuu osuus Hakametsä–Tays–Kaupin kampus. Linjalla liikennöidään reitillä Takahuhti–Irjala–Kaupin kampus (Tays keskussairaala) nykyisellä vuorotarjonnalla. Kaupin kampuksella on vaihtoyhteys ratikkaan 1.

Linjan 28 reitiltä jää pois osuus Ruutana–Suinula–Perälä. Muutos parantaa linjan 28 aikatauluvarmuutta. Korvaava yhteys Ruutanasta Suinulaan on linjalla 46.

Linjojen 30 ja 31 Pirkkalan päätepysäkki siirtyy Nuolialasta Partolaan. Näin Härmälästä ja Pereeltä on parempi yhteys Partolan palveluihin.

Uusi linja 32 aloittaa liikennöinnin Tays keskussairaalan ja Hakametsän välillä. Reitti kiertää Taysin koko alueen Arvo -rakennukselta päärakennukselle, jatkaen Kissanmaan, Uusikylän, Huikkaan ja Takahuhdin koulun kautta Messukylään ja edelleen Hakametsään. Hakametsässä on vaihtoyhteys ratikkaan 3. Linjalla liikennöidään maanantaista lauantaihin 30 minuutin välein.

Linjan 41 reitti jatketaan Kangasalan keskustasta Mobiliaan. Muutos parantaa Huutijärven joukkoliikenneyhteyksiä. Linja 40B liikennöi Huutijärvelle ja Mobiliaan vain viikonloppuisin.

Linja 40D aloittaa reitillä Mobilia–Tiihala–Huutijärvi–Kangasala–Tampere. Linja 40C siirtyi jo kesällä liikennöimään Kangasalan aseman, Metsäkulman, Tursolan ja Kangasalan keskustan välillä.

Linjojen 50 ja 52A reitit muuttuvat Lempäälässä. Linjan 50 lähtö- ja pääteasema on Lempäälä. Linja 52A jatkaa Hauralaan. Linja 52B jatkaa liikennöintiä Laasonporttiin entiseen tapaan.

Linjan 58 reitti muuttuu. Linja tarjoaa arjen ruuhka-aikoina yhteydet Lempäälän Ideaparkin työpaikka-alueelle. Uusi reitti on Hervanta–Orivedenkatu–Tieteenkatu–Hervannan valtaväylä–Ruskonkehä–Sääksjärvi–Tampereentie–Kuljuntie–Helsingintie–Areenakatu–Kalliokummuntie–Marjamäentie–Ideaparkinkatu–Ideapark.

Linjojen 72 ja 82 Tampereen pääteasema siirtyy Tuulensuusta Pyynikintorille, jonne ajetaan Sepänkadun kautta. Sepänkadulle avataan uudet pysäkit Savilinna 0098 (Nokialle ja Siivikkalaan) ja Savilinna 0099 (Pyynikintorille).