Aluehallitus esittää Pirkanmaan pelastusjohtajaksi Mika Kontiota

Valinnan tekee aluevaltuusto 16. elokuuta 2022.

Aamulehti

Hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että Pirkanmaan uudeksi pelastusjohtajaksi valitaan Mika Kontio. Varasijalle valittavaksi esitetään Teemu-Taavetti Toivosta.

Pelastusjohtajan valitsee aluevaltuusto. Virkavaali järjestetään aluevaltuuston kokouksessa 16. elokuuta 2022.

Kontio on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen integraatiojohtaja. Varasijalle esitettävä Toivonen on Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö ja on toiminut pelastustoimen valmistelukokonaisuuden johtajana Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Pelastusjohtajan virkaa haki määräajassa 19 hakijaa, joista 18 täytti kelpoisuusehdot. Hakijoista kahdeksan haastateltiin ja kaksi lähettiin soveltuvuusarviointiin.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus ja riittävä kokemus vaativista johtamistehtävistä sekä pelastuslain ja pelastustoimesta annetun asetuksen mukainen kelpoisuus.