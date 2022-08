Tammi–kesäkuussa Valkeakoski sai muuttovoittona muista kunnista yhteensä 76 asukasta, kertoo Tilastokeskuksen ennakkotieto.

Tunnin ajomatkan päässä Tampereelta. Se oli lähes ainoa mielikuva, joka Pauliina Rantasella ja Jon Pihlajalla oli Valkeakoskesta kaupunkina. Ja se, että kaupungissa haisee. Niiden varassa Kangasalan Sahalahdella vielä viime syksynä asunut pariskunta lähti uuden kodin etsintään.

Yksi tärkeimmistä kriteereistä kodin hankinnassa oli asuinpaikan sijainti. Niinpä piirrettiin alue, jonka sisään jäivät sellaiset kunnat, joista pääsee Tampereelle noin puolessa tunnissa. ”Olimme tottuneet siihen, että kuluu se 30 minuuttia, kun ajaa autolla töihin”, Rantanen kertoo.

Tuon alueen sisäpuolelle jäi myös osa Valkeakoskea. Sitten hyviä, hinta–laatusuhteeltaan sopivia asuntoja alkoi yllättäen ilmaantua juuri Koskista.

Oman tyylin mukainen, vuonna 1949 valmistunut, vanha talo löytyi ihan keskustan kupeesta. Uudet koskilaiset ovat asuttaneet taloa nyt puolisen vuotta.

Muitakin muuttajia

Tilastokeskuksen heinäkuussa julkaiseman ennakkotiedon mukaan moni muukin on Rantasen ja Pihlajan tavoin muuttanut viime aikoina Valkeakoskelle. Kuntien välinen muuttovoitto alueelle oli tammi–kesäkuussa tänä vuonna 76 henkilöä.

Se on merkittävä määrä ainakin vuoteen 2021 verrattuna. Silloin saman ajanjakson aikana kaupunki kärsi kuntien välisestä muuttotappiosta 21 asukkaan verran.

Ennakkotiedon mukaan Valkeakoski sijoittui nettomuuton suhteen kuntien välisessä vertailussa sijalle 17. Kahdenkymmenen muuttovoittoisimman kunnan joukossa oli pääasiassa Helsingin, Tampereen ja Turun kehyskuntia.

Viidakkorumpu on soinut

Valkeakoskelle muuttovoittoisuus kuntien välillä ei ole viime vuosien kehityksen valossa päivän selvää.

Kaupunginjohtaja Minna Uschanoff on siksikin tuoreesta tilastosta positiivisesti yllättynyt. Hän uskoo lisääntyneen kiinnostuksen ja muuttamisen johtuvan ainakin viestinnästä, johon on viimeksi kuluneen vuoden sisään panostettu ja jota on lisätty.

”Kaupunki on pyrkinyt hyvin aktiivisesti lisäämään näkyvyyttä ja positiivista viestintää paikkakunnasta. On kampanjoitu sosiaalisessa mediassa ja radiossa, tehty yhteistyötä Kontio ja Parmas -produktioissa sekä viestitty tontti- ja asuntotarjonnasta Koti-liitteessä Tampereen suuntaan.”

Muita mahdollisia syitä voivat Uschanoffin mukaan olla muun muassa Tampereen läheisyys ja Tamperetta sekä sen kehyskuntia alhaisemmat asuntojen ja tonttien hinnat, hyvät kulkuyhteydet Tampereelle, palvelut kuten ympärivuorokautinen päivystys sekä terveet päiväkodit ja koulut.

”Viimeisimpänä, vaan ei varmasti vähäisimpänä, tekijänä on viidakkorumpu: paikkakunnalla käyneet ja tänne muuttaneet viestivät hyvistä asioista muualla asuville läheisilleen.”

”Teollisuuspaikkakuntien yhteinen murhe”

Positiivisesta pilkahduksesta huolimatta syytä kovin valtaviin hurraa-huutoihin ei vielä ole. Valkeakosken väkiluku on ollut laskussa jo pitkään. Syntyvyys on alentunut useana vuonna ja kuolleisuus on pysynyt korkealla, mikä on Uschanoffin mukaan vanhojen ”teollisuuspaikkakuntien yhteinen murhe”.

Pientä tasaantumista väkiluvun laskussa on kuitenkin havaittavissa. Viime vuonna Valkeakosken väkiluku väheni 64 asukkaalla. Nyt ennakkotiedon mukaan väkimäärä on jopa hieman lisääntynyt. Valkeakosken väkiluku oli vuoden 2022 kesäkuussa 20 727, kun vuoden 2021 lopulla Valkeakoskella asui 20 701 henkilöä.

Positiivinen muuttokehitys loiventaa muutoin laskevaa käyrää. Muuttajien määrän merkittävää lisääntymistä hidastavat kuitenkin tällä hetkellä Uschanoffin mukaan esimerkiksi kaavoitukseen liittyvät valitusprosessit, jotka vievät paljon aikaa ja hidastavat kaavoittamista, sekä uusien kerrostalokohteiden käyntiin saaminen.

Pitkäaikainen remonttikohde

Rantanen ja Pihlaja ovat ainakin tämän hetken ajatuksissa muuttaneet jäädäkseen. Uudessa kodissa remontoitavaa riittää.

”On tämä vähän tällainen ikuinen projekti, ja välttämättä ei omiaan tule saamaan takaisin, mitä laittaa remonttiin. ”, Rantanen pohtii.

Alun perin haussa oli 2000-luvun alkupuolella rakennettu talo. Remontoitavaa taloa ei pariskunta varsinaisesti etsinyt. Etsintöjen myötä oma tyyli alkoi kuitenkin hahmottua ja rintamamiestyylisten vanhojen talojen tunnelma houkuttaa. Nyt Rantanen dokumentoi remontin vaiheita Instagramissa ja Tiktokissa 50ovea-tilillään.

Yllätyksiä ensimmäisen puolen vuoden aikana on tuonut muun muassa se, miten jykevästi talo on rakennettu. Vaatekomeron purkamiseksi tarvittiin kaksi raavasta miestä pelkästään rikkomaan rakenteet.

Pitkäaikaisiksi tähyävät uudet asukkaat ovat kiinnostuneita myös talon historiasta. Tiedossa on, että talo on mahdollisesti ennen kuulunut UPM:lle.

”Olisi kiva ottaa siitä [talon historiasta] selvää, jos jollain on parempaa tietoa”, Rantanen kertoo.

Uuden kotitalon pihalla on tilaa myös pariskunnan kahdelle koiralle: Tepolle ja Yelalle.

Kaikki löytyy läheltä

Puolessa vuodessa ennakkokäsitykset ovat saaneet kyytiä. Kaupungista löytyy kaikki tarvittava. Palvelut ovat riittäviä ja ne sijaitsevat sopivan matkan päässä, kuten myös luonto ja lenkkipolut. Eikä hajuhaittojakaan ole ilmennyt.

”Valkeakoskelta kaikki löytyy tästä läheltä, ja on vielä tuo sairaalakin, jossa on yöpäivystys ja kaikki”, Pihlaja toteaa.

Kun vanhan kivitalon ikkunasta katsoo ulos, näyttää melkein siltä kuin asuisi keskellä metsää. Pihaa ympäröivät puut suojaavat, vaikka naapurikin on todellisuudessa ihan lähellä. Eikä keskustaankaan ole kuin kivenheitto. Mahdollisuus omaan rauhaan on pariskunnalle tärkeää.

”Tykätään siitä. että tässä voi pitää verhoja auki.”