Suora lähetys Pispalan koululta keskiviikkona kello 8.15, kun ekaluokkalaiset saapuvat: Millainen on tunnelma? Katso tästä listaus Pirkanmaan ensimmäisistä koulupäivistä

Valtaosassa Pirkanmaan kunnista peruskoulujen syyslukukauden ensimmäinen koulupäivä on keskiviikkona 10. elokuuta. Aamulehti lähettää silloin suoraa lähetystä Pispalan koulusta.

Koululaiset aloittavat syyslukukauden tällä viikolla ympäri Pirkanmaata.

Suurimmassa osassa Pirkanmaan kunnista syyslukukausi aloitetaan keskiviikkona 10. elokuuta. Kihniössä, Punkalaitumella ja Virroilla pulpetteihin päästään jo tiistaina 9. elokuuta.

Tänä syksynä koulutiensä aloittaa koko maassa noin 57 000 ekaluokkalaista. Määrä on laskussa. Opetushallituksen mukaan ikäluokan koot ovat pienentyneet jo useamman vuoden ajan. Viime vuonna koulun aloitti yli 58 000 lasta ja vuonna 2020 yli 60 000.

Aamulehti on paikalla seuraamassa kouluvuoden aloitusta Pispalan koululla keskiviikkona 10. elokuuta noin kello 8.15. Lähetysikkuna suoraan lähetykseen liitetään tähän juttuun myöhemmin.

Rehtoreita rekrytoitu

Tampereella koulunsa aloittaa tänä syksynä yhteensä noin 2 160 ensimmäisen luokan oppilasta. Määrä on noin 200 oppilasta enemmän kuin viime vuonna.

Kaupungin perusopetuksen opetusjohtaja Ulla-Maija Ojalammi kertoo, että valmistautuminen tulevaan lukuvuoteen on sujunut hyvin.

Ojalammin mukaan lukuvuoteen on valmistauduttu lisäämällä valmistavaa opetusta ja rekrytoimalla uusia rehtoreita Wivi Lönnin, Tesoman, Etelä-Hervannan, Juhannuskylän, Annalan ja Atalan kouluihin sekä Puistokouluun ja Tampereen kansainväliseen kouluun (FISTA).

Ojalammin mukaan valmistavan opetuksen aloittavien, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on kasvanut viime vuodesta. Hän kertoo, että mukana on Ukrainan sotaa paenneiden lasten lisäksi viime vuotta enemmän muita maahanmuuttajataustaisia lapsia. Syy tähän on Ojalammin mukaan se, että viime vuonna koronarajoitusten rajoittivat maahanmuuttajien tuloa Suomeen.

Kasvokkaisia kohtaamisia

Viime vuonna koronaviruksen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt varjostivat koulujen aloitusta. Tänä syksynä tilanne on toinen.

”Ei korona ole ollut rehtoreiden puheissa. Koronan kanssa elämme samalla tavalla kuin THL ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri meitä on ohjeistanut. Korona on tullut jäädäkseen ja todennäköisesti jonkinlaisia pyrähdyksiä saattaa syksyllä tulla. Ehkä meidän täytyy oppia sen kanssa elämään.”

Ojalammi uskoo rehtorien olevan helpottuneita siitä, että tänä vuonna koulujen henkilökunta saa keskittyä jälleen nimenomaan oppimiseen.

”Rehtoreiden ei tarvitse miettiä maskien tai testien jakamista, vaan arki lähtee normaalisti. Se tuo arkeen paljon helpotuksia, että voidaan kasvotusten kohdata toinen toisemme. Se tuo helpotusta opetukseen, mutta myös henkilökunnan kohtaamiseen.”

”Meillä onkin yksi tämän vuoden teemoista kohtaaminen. Aito kohtaaminen osoittaa mielestäni meille sen, että olemme tärkeitä, meitä arvostetaan ja meidän olemassaolollamme on merkitystä.”