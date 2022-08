Puuskainen tuuli aiheuttanut sähkökatkoja ympäri Pirkanmaata

Elenian sähköverkossa on häiriöitä ympäri Pirkanmaata. Arvio on, että häiriöt korjataan tänään noin puoleen yöhön mennessä.

Aamulehti

Puuskaisen tuulen vuoksi linjoille kaatuneet puut ovat aiheuttanut sähkökatkoja ympäri Pirkanmaata Elenian ja Tampereen sähkölaitoksen verkoissa.

Tampereen sähkölaitoksen viestintäpäällikkö Riitta Savola kertoo, että puuskainen tuuli on katkonut sähköjä ainakin Tampereen Toimelankadulla, jossa puunpoisto on menossa parhaillaan. Myös Teiskossa Viitapohjan ja Hanhilahden alueella on häiriö sähkönjakelussa. Lisäksi sähkönjakelussa oli häiriö Niihaman alueella, mutta tämä on saatu korjattua ja sähköt palautettua.

Savola ei osannut sanoa tarkkaa aikaa kaikkien vikojen korjaamiseen, mutta arvioi, että kauaa sähkön palauttamiseen ei mene, sillä päivystäjät ovat paikalla korjaamassa vikoja.

Elenian käytönvalvoja Jukka Tomula kertoo, että vikoja Elenian verkossa on ympäri Pirkanmaata. Häiriöitä on ainakin Kangasalla Kuohenmaalla, Mänttä-Vilppulassa Tyynysniemessä, Nokialla Harjuniityn alueella ja Urjalassa Nuutajärven alueella.

Häiriöt alkoivat Tomulan mukaan lauantaina iltakuuden aikaan ja ne korjataan tänään noin puoleen yöhön mennessä.