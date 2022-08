Kaikille halukkaille ei löydy opiskelija-asuntoa syksyksi Valkeakoskella – Tästä on kyse poikkeuksellisessa tilanteessa

Valkeakosken Asuntojen opiskelija-asuntojen hakemusjonossa on tällä hetkellä 70 hakemusta. Hämeen ammattikorkeakoulussa on jo varauduttu tilapäismajoituksen järjestämiseen, jotta kaikille tarvitseville saadaan yösija ensimmäisten viikkojen ajaksi.

Kansainvälisiä opiskelijoita opiskelee syksyllä Valkeakoskella poikkeuksellisen suuri määrä, kertoo Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) koulutuspäällikkö Merja Helin kansainvälisen kaupan koulutusohjelmasta. ”Voi sanoa, että tässä on tapahtunut aivan hurja kasvu.”

Tällä hetkellä tiedossa on, että uusia opiskelijoita olisi tulossa syksyn mittaan noin 120–150. Lopullista määrää on vaikea arvioida tarkkaan, sillä osalla tänne saapuvista on esimerkiksi oleskelulupaprosessi kesken.

Poikkeuksellisen suuri opiskelijamäärä aiheuttaa haasteita muun muassa asunnonhankinnassa. Se näyttää jo tässä vaiheessa selvältä, että kaikille halukkaille ei opiskelija-asuntoa syksyä varten löydy. ”Pulaa tulee varmasti olemaan asunnoista.”

Asuntojonossa ruuhkaa

Runsas kysyntä näkyy opiskelija-asuntojen hakujonossa, vahvistaa Valkeakosken Asuntojen toimitusjohtaja Pasi Orava. ”Tällä hetkellä on enemmän kysyntää kuin mitä on tarjontaa.”

Voimassa olevia opiskelija-asuntohakemuksia on Oravan mukaan tällä hetkellä noin seitsemänkymmentä. Hakemuksen jättäneistä suurin osa on ulkomaisia opiskelijoita. Hakemusjonossa olevien määrä ei kuitenkaan kerro tarkkaan, moniko todellisuudessa tarvitsee asuntoa.

Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta kerrallaan, ja osa hakujonossa olevista on jo voinut saada asunnon muuta kautta, tai tarve on muuttunut. Todennäköisesti asuntoa tarvitsevia on kuitenkin edelleen joitakin kymmeniä.

Tämän vuoden aikana opiskelijoille on tehty noin viisikymmentä uutta sopimusta. Joitakin yksittäisiä asuntoja voi vapautua, jos esimerkiksi joku opiskelija ei saavukaan paikalle.

”Se [lopullinen määrä] selviää pääsääntöisesti tässä elokuun aikana. Meiltä ei oletettavasti enää vapaudu juurikaan asuntoja tähän koulun alkuun.”

Tilapäismajoitukseen varauduttu

Haastavaan asuntotilanteeseen pyritään nyt vastaamaan monin eri tavoin. Hamkin kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen kertoo, että tällä viikolla töissä on aloittanut uusi campus host.

”Hän on paikallinen ihminen, joka avustaa asuntoasioissa ja kertoo esimerkiksi, mistä voi ostaa uusia ja käytettyjä huonekaluja.”

Tilapäismajoituksen järjestämiseenkin on jo varauduttu ajatuksen tasolla. Yksi mahdollisuus olisi hyödyntää Hattulassa sijaitsevaa Lepaan kampusta, jossa on omaa opiskelija-asuntokapasiteettia. Sen haasteena on kuitenkin etäisyys Valkeakosken kampukselta. Matkaa on joitakin kymmeniä kilometrejä.

Sitäkin on pohdittu, voisiko Valkeakosken kampuksen vapaita toimistotiloja käyttää tilapäismajoituksen järjestämistä varten. Joka tapauksessa kaikille opiskelijoille pyritään löytämään opintojen alkaessa asunto tavalla tai toisella, Salonen vakuuttaa.

”Olemme valmiita ripeisiin toimiin tilapäismajoituksen suhteen, jos sille tulee tarve. Vapailla markkinoillakin on vielä vapaata asuntokapasiteettia. Kaikkien opiskelijoiden osalta tullaan huolehtimaan, että kukaan ei jää ilman yösijaa. Tahto siihen on kova.”

Muitakin haasteita

Jonkin verran painetta helpottaa se, että kaikki opiskelijat eivät pääse kesken olevien lupaprosessien vuoksi aloittamaan heti syksyn alussa, Helin kertoo.

”Osa opiskelijoista on ilmoittanut, että prosessissa saattaa mennä kolme–neljäkin kuukautta. Lopullinen ryhmä tulee olemaan kasassa vasta lähempänä vuoden vaihdetta.”

Hamkin kansainvälisten asioiden toimiston työntekijät auttavat parhaansa mukaan. Kesän aikana on muun muassa kerätty tietoa kaikista mahdollisista alueen asuntojen vuokraajista, kertoo kansainvälisten asioiden koordinaattori Annina Herala-Hemmilä.

Ulkomaisten opiskelijoiden asunnonhankintaa hankaloittavat myös monet käytännön seikat, kuten suomalaisen henkilötunnuksen puuttuminen maahan saapuessa sekä niukka opiskelijabudjetti, jolla ei ole aina mahdollista saada toiveiden mukaista asuntoa.

Maahan saapuvaa opiskelijaa helpottaa, jos asunnossa on jo valmiina esimerkiksi pöytä ja tuolit. "Monesti opiskelijat yllättyvät, kun asunnoissa ei ole edes kattolamppua."

Ei yhtä yksittäistä syytä

Hakijamäärien kasvuun ei ole toistaiseksi löytynyt mitään yhtä yksittäistä syytä, Helin kertoo. ”Ihan mielenkiintoista on tutkia sitten, kun opiskelijoita tulee maahan enemmän ja opinnot alkavat, että mitä tässä on tapahtunut, kun näin valtavasti on heitä tulossa.”

Suomalaisen koulutusjärjestelmän laatu on hyvin tiedossa maailmalla ja koronapandemian jäljiltä voi olla syntynyt jonkin verran patoutunutta tarvetta opiskelulle ulkomailla.

Havaittavissa on myös ollut ennalta-arvaamatonta siirtymää verkko-opetuksesta lähiopetuksen pariin. ”On ollut liikehdintää, josta ei odotettu, että se olisi ihan näin suurta.”