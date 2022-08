Ukrainalaiset lapset palaavat pian kouluun Tampereella ja lähikunnissa – ”On tärkeää, että he integroituvat omaan kouluyhteisöönsä”

Mitä? Ukrainalaiset pakolaiset Pirkanmaalla

Tampereella Kaupin vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä 170 ukrainalaista, joista 55 on vuosina 2005–2016 syntyneitä lapsia.

Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan Tampereella on lisäksi rekisteröitynyt yli 80 yksityismajoituksessa olevaa alle 18-vuotiasta.

Sastamalassa Karkun vastaanottokeskuksessa majoittuu tällä hetkellä noin 120 ukrainalaista. Lisäksi noin 50 ukrainalaista on järjestänyt itse majoituksensa Sastamalan seudulla. Lapsia tästä määrästä on noin 50.

Ikaalisten ja Nokian kuntamallin majoituksessa olevat ukrainalaiset ovat myös Karkun vastaanottokeskuksen alaisuudessa. Heitä on yhteensä noin 80 henkilöä, joista lapsia noin 20.

Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus avattiin kesäkuun alussa. Tällä hetkellä keskuksessa on 191 asiakasta useasta eri maasta. Lapsia asiakkaista on 36, ja asiakaspaikkoja on yhteensä 250.

Koko Suomessa Ukrainan kansalaisten tilapäisen suojelun hakemuksia oli heinäkuun loppuun mennessä saapunut 34 092 kappaletta. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan noin 65 prosenttia ukrainalaisista majoittuu yksityismajoituksessa.

Lähteet: Kaupin, Sastamalan ja Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskukset, Maahanmuuttovirasto